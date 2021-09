Nickelodeon All-Star Brawl

Nickelodeon All-Star Brawl est un brawler façon Super Smash Bros, avec pour objectif d'éjecter les adversaires de l'arène. Ici, ce sont naturellement les personnages issus des dessins animés de Nickelodeon qui sont mis en avant, comme les Tortues Ninja, Bob l'Eponge, La Famille Delajungle ou encore Danny Fantôme. Les arènes reprennent donc des décors célèbres de chaque dessins animés, et il est possible de jouer jusqu'à 4 personnes à la fois en local et en ligne.