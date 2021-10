Avatar, Prince of Persia Remake, Skulls & Bones, The Division Heartland arriveront entre avril 2022 et mars 2023

Comme on a pu le voir avec Sony aujourd’hui, les bilans financiers du deuxième trimestre de cette année fiscale occupent la place médiatique ces derniers jours. Ubisoft a justement tenu son propre bilan il y a peu, et comme d’habitude, il permet d’en apprendre plus sur le futur catalogue de l’éditeur.

Le planning de 2022/2023

To add to the above. Ubisoft also reiterated that Skull & Bones, Avatar and Mario + Rabbids: Sparks of Hope will release during the April 2022 to March 2023 period too. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 28, 2021

C’est une nouvelle fois l’analyste Daniel Ahmad qui s’occupe de récupérer les informations afin de nous montrer qu’Ubisoft a fait le point sur les sorties à venir durant la prochaine année fiscale, qui s’étale d’avril 2022 à mars 2023. Et si aucun report ne vient ternir le tableau, cela promet d’être une année très chargée pour Ubisoft.

On a tout d’abord la confirmation que Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake est bien encore en développement, comme l’équipe l’a indiqué avec un tweet, certainement pour rassurer les plus inquiets. Le jeu ne sortira donc pas avant avril 2022, ce qui montre que le projet a eu droit à de gros changements étant donné le retard qu’il accumule.

Durant cette année fiscale 2022/2023, il ne sera pas seul, puisque Daniel Ahmad indique que Ubisoft prévoit aussi de sortir Rocksmith+ (qui accuse donc un sacré report), The Division: Heartland, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, mais aussi et plus surprenant, Avatar: Frontiers of Pandora et Skull & Bones. Pour le premier, même sans être trop pessimiste, on imagine qu’un retard n’est pas à exclure, tandis que le second nous a fait tellement souvent faux bond qu’on a du mal à y croire.

Toujours est-il qu’il n’a pas été mention de Beyond Good & Evil 2, ce qui laisse penser que la sortie du titre n’est pas prévue avant avril 2023, au plus tôt (mais alors vraiment au plus tôt). Espérons en tout cas que les retards de certains titres aident les studios à avoir plus de temps pour travailler dans de bonnes conditions.