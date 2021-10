PS5 : 3,3 millions de consoles vendues en plus pour un total de 13,4 millions, le point sur les ventes de jeux

On le sait, la pénurie freine considérablement l’acquisition des nouvelles consoles, que ce soit du côté de la PS5 ou de la Xbox Series. Mais cela n’empêche pas pour autant Sony de sabrer le champagne, surtout en découvrant les derniers chiffres de ventes de sa PlayStation 5, qui ont de quoi impressionner.

Le point des ventes de consoles et de jeux PlayStation

Même dans cette période compliquée, la PS5 affiche des scores de ventes très positifs pour le constructeur. Dans le dernier rapport financier du groupe qui fait état du deuxième trimestre écoulé de cette année fiscale (relayé par VentureBeat), on apprend ainsi que la PS5 s’est écoulée à 3,3 millions d’exemplaires à travers le monde durant cette période.

On arrive alors à un total de 13,4 millions de PS5 vendues depuis le lancement en novembre 2020. Alors oui, forcément, on peut également dire merci aux scalpers, qui se ruent sur les stocks disponibles.

Toujours est-il que les chiffres sont élevés, tandis que ceux de la PS4 ralentissent inévitablement avec seulement 200 000 machines écoulées, contre 1,5 millions l’année dernière à la même période.

Du côté des jeux, ce sont 76,4 millions de jeux PS4 et PS5 qui se sont vendus, soit une baisse par rapport à l’année dernière à la même période, qui comptait 81,8 millions de jeux. Cette baisse est surtout significative dans les jeux first-party de PlayStation, avec 7,6 millions cette année, contre 12,8 millions en 2020. Rappelons que l’année dernière, à la même époque, Sony pouvait compter sur les sorties de Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II.

Par ailleurs, les chiffres de ventes de certains titres exclusifs ont été actualisés :

Enfin, pour ce qui est du PlayStation Plus, on compte actuellement 47,2 millions d’abonnés au service, soit 1,3 millions en plus par rapport à l’année dernière.