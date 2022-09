Accueil » Actualités » Ubisoft Forward : Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope et Skull and Bones seront bien de la partie

Comme annoncé pendant l’été, Ubisoft organisera sa propre conférence d’ici quelques jours, le samedi 10 septembre à 21h. Si on sait depuis la semaine dernière qu’on y verra Assassin’s Creed Mirage, l’éditeur français a également confirmé hier soir par l’intermédiaire d’un teaser vidéo que l’événement nous permettra d’en apprendre davantage sur au moins deux autres titres de son catalogue : Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Skull and Bones.

La licence The Division également au programme

En plus de partager ces informations, Ubisoft a indiqué qu’un pré-show sera lancé dès 20h35 afin de faire un rapide tour d’horizon des futures mises à jour de plusieurs jeux dont Brawlhalla, For Honor, The Crew 2 et Anno 1800. Notez que ceux et celles qui suivront l’événement sur Twitch « via la chaîne de l’éditeur ou n’importe quel autre co-diffuseur officiel » recevront diverses récompenses cosmétiques in-game dans Skull and Bones, Rainbow Six Siege, Roller Champions et Assassin’s Creed Valhalla.

Rendez-vous ce samedi pour découvrir ce que nous réserve en détails cet Ubisoft Forward 2022. Comptez bien évidement sur nous pour vous résumer toutes les annonces qui seront faites pendant l’événement qui profitera aussi de l’occasion pour donner des nouvelles du free-to-play The Division Heartland, du projet mobile The Division: Resurgence et de l’avenir de Tom Clancy’s : The Division 2.