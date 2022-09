Accueil » Actualités » The Division Heartland donne enfin plus de détails, premières images

L’Ubisoft Forward du 10 septembre aura surtout marqué les esprits pour sa présentation des futurs jeux Assassin’s Creed, mais l’éditeur français a tout de même accordé un bref passage à l’une de ses autres licences fortes, The Division. Il était temps pour Ubisoft de nous présenter les premières images pour The Division Heartland, un free-to-play officialisé depuis belle lurette mais qui n’avait toujours pas montré ce qu’il allait nous réserver, et ce malgré des grosses fuites. On a donc eu droit à un très court journal de développeurs durant la conférence pour palier à cela.

The Division, mais à la campagne

Ce standalone reprendra l’aspect shooter-survie de la licence mais nous plongera dans une ville bien plus petite des Etats-Unis, Silver Creek. On est donc loin des événements de New-York et de Washington, ce qui permettra de changer un peu d’air, tout en respectant les codes de la série.

On ne sait pas encore quand le jeu sortira, même s’il vise une sortie pour cette fin d’année ou 2023, mais il passera d’abord pas la case bêta fermée. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site officiel afin d’avoir une chance d’y participer.

The Division Heartland sera disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.