Ubisoft : Un livestream dédié à la licence The Division sera diffusé le 20 avril à 20h

The Division 2, Heartland et Resurgence au programme

D’après le message publié hier sur Twitter par Ubisoft, cet événement souhaite nous emmener faire « un voyage à travers le passé, le présent et l’avenir de la franchise The Division ». Au programme, nous aurons droit à des infos concernant la roadmap de l’Année 5 ainsi que le nouveau mode de jeu « Descent » de The Division 2, un aperçu du gameplay du spin-off free-to-play Heartland et des nouvelles du projet mobile Resurgence.

Rendez-vous demain soir pour découvrir ce que nous réserve plus précisément le futur de la série Tom Clancy’s The Division. Profitons de l’occasion pour rappeler que, malgré son absence de l’E3 2023 qui a depuis été purement et simplement annulé, un Ubisoft Forward se tiendra bien le 12 juin prochain à Los Angeles, aux Etats-Unis.