The Division: Heartland

The Division: Heartland est un spin-off free-to-play de la licence The Division, qui délaisse l'action des grandes villes pour se concentrer sur un conflit dans de plus petits villages des Etats-Unis, comme Silver Creek. Le jeu reprend les codes de la série avec de l'action PvE et PvP, et plusieurs modes de jeu sont disponibles, que ce soit en coopération ou en équipes les unes contre les autres. L'histoire est liée à celle des autres jeux et met en place de nouveaux personnages.