E3 2021 : La licence The Division ne sera pas présente lors de l’Ubisoft Forward

Ubisoft veut décidément éviter les fausses joies et les attentes démesurées autour de l’Ubisoft Forward de cette semaine, et c’est pourquoi il souhaite prévenir que certains jeux n’apparaitront pas. Hier, on apprenait que le remake de Prince of Persia ferait partie des absents, et la licence The Division fera de même.

Les agents manquent à l’appel

Agents, We wanted to share with you some information regarding the upcoming #UbiForward. Stay tuned for future updates on the Tom Clancy’s The Division and don’t forget to sign-up for Heartland’s early test phases! >> https://t.co/CWcHgAesMX pic.twitter.com/vcy5GKUqlr — The Division 2 (@TheDivisionGame) June 7, 2021

C’est sur un tweet que l’on apprend que ni The Division 2 (qui a du nouveau contenu prévu pour la fin d’année), ni le free-to-play à peine annoncé The Division Heartland ne seront présents.

L’annonce a tout de même de quoi surprendre étant donné que l’on pensait que c’était le bon moment pour voir les premières images de The Division Heartland, qui semblait avoir été annoncé en amont de l’E3 2021 afin de préparer le terrain. Il faudra donc attendre plus tard dans l’année, potentiellement avec un nouvel Ubisoft Forward, pour en apprendre plus sur la licence.