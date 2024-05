The Division Heartbreak

Même si l’on imagine que l’annonce d’Assassin’s Creed Shadows va accaparer toute l’attention médiatique autour d’Ubisoft, la firme profite également de l’effervescence autour du dernier Assassin’s Creed au Japon pour annoncer l’annulation du développement de The Division Heartland. Lors d’un appel avec les investisseurs, nous apprenons ainsi la nouvelle avec la justification suivante de la part du directeur financier, Frédiérick Duguet :

Dans le cadre de notre stratégie visant à accroître la sélectivité de nos investissements, nous avons pris la décision d’interrompre le développement de The Division Heartland et de réaffecter nos ressources vers des projets jugés plus prometteurs, tels que XDefiant et Rainbow Six Siege.

Pour rappel, The Division Heartland était un jeu de tir free-to-play mêlant action et survie, situé dans une campagne fictive des États-Unis, Silver Creek. Il était prévu pour sortir sur PC et consoles. Selon Tom Henderson (via Insider Gaming), qui est au fait concernant les fuites du jeu, le titre a subi un changement significatif de game design depuis son annonce. Plusieurs phases de bêta ont eu lieu, dont une dernière qui n’aurait pas « résonné avec les joueurs ».

L’éditeur français continue ainsi sa série d’annulations pour se recentrer sur ses projets les plus ambitieux. On se souvient par exemple des annulations d’Immortals Fenyx Rising 2 ou encore de Ghost Recon Frontline. L’année promet tout de même d’être charnière pour Ubisoft avec la sortie de Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows et XDefiant.