PlayStation Plus Extra / Premium : La liste des jeux avril 2023 avec Kena, DOOM et Wolfenstein

Les jeux du PS Plus Extra et Premium d’avril 2023

Après un mois de mars plutôt sympathique, Tchia en tête, Sony dévoile les jeux PS Plus pour avril 2023 pour ses abonnés aux paliers Extra et Premium. Et ce mois-ci sera sous le signe de l’hémoglobine et des démons avec la présence de nombreux jeux DOOM. On retrouve également le sympathique Kena, qui avait fait sensation sur la scène indépendante, ou encore des jeux Wolfenstein.

Voici la liste complète des jeux qui rejoindront le PlayStation Plus Extra et Premium le 23 avril :

PlayStation Plus Extra Avril 2023

PlayStation Plus Premium Avril 2023

DOOM (PS4)

DOOM II (PS4)

DOOM 64 (PS4)

DOOM 3 (PS4)

Dishinored: Definitive Edition (PS4)

Des jeux retirés du catalogue

Dans son annonce, Sony a aussi apposé des petites mentions en bas de son annonce : trois jeux vont quitter le programme PlayStation Plus en mai. Marvel’s Spider-Man, Resident Evil et NBA 2K Playgrounds 2 seront tous les trois retirés du catalogue le 15 mai 2023. Si vous souhaitez y jouer, il faut donc rapidement les récupérer et y jouer avant la date fixée.