PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’avril 2023

En avril, les abonnés pourront mettre la main sur un tout nouveau jeu, qui sort justement le même jour, Meet Your Maker. Au concept assez original, le titre est jouable seul ou en coopération et vous demandera de créer et d’affronter les forteresses des autres joueurs. On retrouve également un classique du lancement de la PS5 et une perle indépendante.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de avril 2023 ?

Les jeux PlayStation Plus seront disponibles au téléchargement le mardi 4 avril 2023 dans la journée, à retrouver sur votre console PS4/PS5.

Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure est un jeu de plate-forme développé par Sumo Digital et prévu sur PS4 et PS5. Dans cette nouvelle aventure, Sackboy devra parcourir différents niveaux, résoudre de petites énigmes et venir à bout de différents boss. On y retrouve l’esprit LittleBigPlanet mais à travers une caméra en 2.5D et une certaine profondeur dans les niveaux à parcourir. Le jeu est jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs.

Meet Your Maker

Meet Your Maker est un jeu d’action en vue à la première personne dans lequel il faut traverser des niveaux remplis de pièges qui ont été crées par d’autres joueurs. On incarne un Gardien de la Chimère, la dernière personne pouvant sauver l’humanité de son extinction. Il faut parcourir des labyrinthes et autres dédales pour en trouver le coeur et en ressortir vivant, aussi bien seul ou en coopération. L’aspect construction permet quant à lui de créer des niveaux entièrement personnalisés, aussi bien dans les pièges que dans leur apparence.

Tails of Iron

Tails of Iron est un action RPG en 2D, avec une difficulté quelque peu élevée. Redgi, l’héritier du Trône du clan des Rats, part dans une quête visant à rétablir son royaume désormais déchu en bannissant le clan des grenouilles mené par le redoutable Greenwart. Ne vous laissez cependant pas abuser par l’aspect fantastique du monde de Tails of Iron, les combats sont brutaux, sanglants et impardonnables. Avec l’aide de vos armes et de vos compagnons rencontrés en cours de route, rétablissez votre royaume et sauvez votre peuple et vos frères.