PlayStation Plus Extra / Premium : La liste complète des jeux de mars avec Tchia, Uncharted, Dragon Ball et d’autres

Sony avait profité de son dernier State of Play pour prendre de l’avance sur l’annonce des jeux à venir dans le PlayStation Plus, y compris pour les paliers Extra et Premium. On a par exemple eu la bonne surprise de voir que Tchia serait disponible dans l’abonnement directement, mais on découvre aujourd’hui la liste complète des jeux qui seront ajoutés la semaine prochaine sur le service.

Les jeux du PS Plus Extra et Premium de mars 2023

On connaissait déjà une partie de cette liste de nouveaux, mais Sony a précisé les choses avec davantage de titres qui vont rejoindre le catalogue très prochainement. Quelques surprises sont au programme, avec la présence de Dragon Ball Z: Kakarot ou encore Neo: The World Ends With You.

Voici la liste complète des jeux qui rejoindront le PlayStation Plus Extra et Premium le 21 mars :

PlayStation Plus Extra

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life Is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends With You

Haven

PlayStation Plus Premium