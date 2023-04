Marvel’s Spider-Man : L’exclusivité va quitter l’abonnement PlayStation Plus

Le PlayStation Plus perd ses exclusivités ?

Coup dur pour les abonnés PlayStation Plus : des jeux vont prochainement quitter le catalogue mis à disposition pour les personnes qui ont souscrit aux paliers Extra et Premium. Sony vient en effet de dévoiler le line-up à venir le 18 avril, avec Kena: Bridge of Spirits, DOOM Eternal et d’autres belles trouvailles qui seront bientôt ajoutés. Mais dans les mentions en bas de l’annonce, on peut y découvrir une mauvaise nouvelle.

En effet, dans un peu plus d’un mois, trois jeux vont être retirés du catalogue :

A partir du 15 mai, il ne sera plus possible d’y accéder et donc d’y jouer via l’abonnement PlayStation Plus. La solution de repli sera de les acheter de façon traditionnelle ou d’attendre une potentielle arrivée dans un autre service. Si vous souhaitez en profiter, Sony alerte tout de même ses abonnés avec un nouvel onglet, appelé dernière chance pour y jouer.

A vrai dire, les retraits du catalogue n’ont rien d’étonnant. Le Game Pass perd régulièrement une partie de ses jeux, sans doute parce que l’accord avec le développeur est arrivé à son terme ou que les droits s’arrêtent à une certaine date. Ce qui est plus surprenant ici, c’est de voir Marvel’s Spider-Man être retiré du catalogue. Chose étonnante puisqu’il s’agit d’une grosse exclusivité Sony développée en interne, qui est arrivée dans l’abonnement il y a peu de temps.

Si vous souhaitez découvrir les aventures de l’homme-araignée, avant sa suite Marvel’s Spider-Man 2 qui est prévue pour la fin d’année, ne tardez pas trop. On pourrait tout de même se demander si ce retrait étonnant à quelques mois de la sortie du deuxième épisode, ne sous-entendrait pas une future disponibilité dans l’abonnement Essential ou une offre dans les prochains mois. A voir.