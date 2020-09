Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure est un jeu de plate-forme développé par Sumo Digital et prévu sur PS4 et PS5. Dans cette nouvelle aventure, Sackboy devra parcourir différents niveaux, résoudre de petites énigmes et venir à bout de différents boss. On y retrouve l'esprit LittleBigPlanet mais à travers une caméra en 2.5D et une certaine profondeur dans les niveaux à parcourir. Le jeu est jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs.