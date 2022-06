Accueil » Actualités » Planet of Lana dévoile son gameplay en vidéo pendant la conférence Day of the Devs

En cette période de non-E3, le Summer Game Fest enchaine les conférences et les annonces de jeux. Ce jeudi 9 juin se tenait la conférence principale de cet événement, présentée par Geoff Keighley, qui a permis de découvrir des jeux comme le remake de The Last of Us Part I, ou encore redécouvrir des titres comme Witchfire, The Callisto Protocol ou Nightingale.

Même si l’on note plusieurs absents notables comme Replaced ou encore Overdose, l’hypothétique projet d’Hideo Kojima qui a leaké il y a quelques jours, certains jeux attendus se sont montrés dans la conférence qui a suivi celle du journaliste canadien, le Day of the Devs qui fête ses 10 ans cette année. Ce fut le cas de Planet of Lana développé par Wishfully et édité par Thunderful Games. Annoncé il y a 1 an et attendu pour cette année, il a révélé pour la première fois son gameplay dans une courte vidéo.

Lana rentre enfin en jeu

Dans cette vidéo de près de 3 minutes présentée par Adam Stjärnljus, creative director chez Wishfully, on découvre donc pour la toute première fois ce qui nous attend ludiquement parlant dans ce Planet of Lana. On apprend alors que l’on incarnera Lana, une jeune fille obligée de partir en quête de sa sœur enlevée par des robots envahisseurs. Nous serons accompagnés d’une petite créature mystique, Mui, rencontrée au tout début du jeu, et qui va vous aider à progresser dans le monde de Novo.

Nous apercevons alors Lana et Mui résolvant des puzzles allant de la recherche de boutons au sol, au passage dans de petits conduits grâce à la petite taille de Mui. Mui aura également la capacité de contrôler certaines créatures présentes sur cette planète et Lana aura la possibilité d’envoyer son compagnon pour réaliser certaines actions.

On découvre au passage les différents environnements qui nous attendent dans Planet of Lana avec des grottes sinistres, des forêts luxuriantes ou encore un oasis au milieu d’un désert, une panoplie de décors dans un style peint à la main. Cette présentation s’est conclue par un mot du creative director nous teasant un scénario avec de multiples rebondissements qu’il promet puissants.

Nous n’avons pas eu d’informations supplémentaires concernant la date de sortie de ce titre qui devrait si tout va bien être disponible en 2022 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. A noter que le compte Twitter officiel du jeu a annoncé que l’on reverrait Planet of Lana lors du PC Gaming Show du 11 juin.