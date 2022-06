Accueil » Actualités » The Callisto Protocol s’offre un trailer et du gameplay

La conférence du Summer Game Fest commençait à peine que déjà elle envoyait déjà du très très lourd, avec des jeux clairement destinés à un public adulte. Ainsi, directement après Aliens Dark Descent, nous avons eu droit à du neuf pour The Callisto Protocol, qui s’offre non pas une, mais deux vidéos.

Plus Dead Space que Dead Space

Au cas où vous n’auriez rien suivi sur le sujet, sachez que The Callisto Protocol est développé par le studio Striking Distance, monté par un certain Glen Schofield, l’un des créateurs de Dead Space. Une tête marquante du milieu donc, visiblement très frustré par ce que Electronic Arts a fait à son bébé, puisque le premier projet de sa nouvelle entreprise ressemble à s’y méprendre à son hit de l’ère Xbox 360 / PlayStation 3.

Et ce ne sont pas les deux vidéos du jour qui vont nous contredire, puisque tout nous rappelait du Dead Space. L’ambiance, les jeux de lumières, même le gameplay en TPS et la petite LED dans le dos du protagoniste… C’est un peu comme si Isaac Clarke revenait d’entre les morts avant l’heure, et surtout avant la sortie d’un certain Dead Space Remake, lui aussi très attendu. Ce dernier aura visiblement fort à faire pour concurrencer cette nouvelle licence, visiblement décidée à frapper fort.

Plus concrètement, les plus regardants constateront que le trailer ci-dessus n’est qu’une banale version étendue de celui auquel on avait droit il y a quelques jours, au PlayStation Showcase. La grosse nouveauté, c’est donc la séquence de gameplay qui est arrivée juste après, et que vous pouvez trouver un peu plus bas.

Du gameplay et quelques images

Au delà du fait évident que cette séquence de gameplay rappelle BEAUCOUP ce que proposait la licence de Visceral Games il y a quelques années, et même plus précisément Dead Space 2 au vu de la lumière bleutée qui semble l’habiter, on remarquera que le projet semble bien avancé.

Coté visuel, difficile de se prononcer pleinement, même si le démembrement semble plutôt bien fichu, et les effets de lumières sympathiques. Enfin coté jouabilité, on est sur du Third Person Shooter qui semble assez classique, avec des attaques au corps à corps.

Espérons tout de même que The Callisto Protocol, en voulant faire du Dead Space mieux que l’original, ne se prenne pas les pieds dans le tapis, comme un certain Daymare 1998 en singeant Resident Evil 2. Enfin, il sera temps de se prononcer à la sortie du titre, prévue pour le 2 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour finir, voici quelques images inédites.