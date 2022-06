Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : Le remake est annoncé sur PlayStation 5 et PC, tout savoir

Manque de chance pour Sony. Ce qui devait être une grosse surprise lors du Summer Game Fest est finalement tombé à l’eau quelques heures avant grâce à une fuite massive sur la boutique PlayStation Direct, où le jeu a été listé trop tôt. Enfin plutôt quelques mois avant, car on savait depuis longtemps qu’un remake de The Last of Us premier du nom était dans les tuyaux, mais c’est désormais confirmé avec le reveal de The Last of Us Part I, qui dévoile aujourd’hui son premier trailer. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.

Quelles sont les nouveautés de The Last of Us Part I ?

On découvre donc un premier aperçu du remake, qui regroupera le jeu de base et le DLC Left Behind, et qui reprendra les améliorations visuelles effectuées sur The Last of Us Part II pour les intégrer au premier épisode.

On aura donc droit à des visages plus travaillés et plus proches du deuxième épisode, de meilleurs effets d’éclairage, avec également des nouveautés de gameplay censée rendre l’expérience plus moderne. Les contrôles seront donc revus et corrigés, là encore pour coller au deuxième opus, tandis que l’exploration promet aussi d’être améliorée. The Last of Us Part II avait aussi été applaudi pour toutes ses mesures d’accessibilités, et ces dernières seront à nouveau utilisées ici dans ce remake.

Pour le moment, on ne sait pas si des ajouts de scénario seront au programme, mais on peut logiquement imaginer que non, étant donné que rien n’a été déclaré à ce sujet. On attendra maintenant de voir le jeu en mouvement, à travers des séquences de gameplay, pour mieux voir à quel point les contrôles ont été modernisés.

Quand sortira The Last of Us Part I ?

Les fuites avaient donc vu juste, car The Last of Us Part I est pour le moment prévu pour sortir le 2 septembre prochain sur PlayStation 5. On ignore encore quand ce remake verra le jour sur PC, mais on imagine qu’il faudra attendre quelques mois, comme à l’image d’Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Cela nous questionne maintenant sur la supposée date de sortie de God of War Ragnarok, où certaines rumeurs indiquaient aussi une sortie en septembre. On peut raisonnablement penser que ça ne sera pas le cas, et que Kratos et Atreus nous donnent plutôt rendez-vous en fin d’année, histoire que Sony ne lâche pas deux grosses cartouches en un seul mois.

Quelles sont les différentes éditions de The Last of Us Part I ?

On découvre aussi la jaquette du jeu, qui met largement en avant Ellie ici. Cette édition de base devrait a priori coûter 69,99 €, et elle contiendra bien le DLC Left Behind, directement intégré dans l’aventure principale.

Une autre édition nommée Firefly a déjà été annoncée et comprendra le jeu, le comics The Last of Us: American Dreams ainsi qu’un steelbook limité, avec des bonus in-game à débloquer plus tôt, tout cela pour le prix de 99,99 €.

De quoi bien se remémorer cette aventure marquante, juste avant la sortie de la série sur HBO, et, peut-être, d’un The Last of Us Part III.