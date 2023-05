Planet of Lana : Le jeu d’aventure se dote enfin d’une date de sortie et arrivera dans quelques jours

L’odyssée commence prochainement

Planet of Lana nous aura fait assez patienter comme cela et c’est pourquoi le titre sera disponible dès la fin du mois. Vous pourrez découvrir cette nouvelle aventure dès le 23 mai prochain.

Pour rappel, Planet of Lana nous demande de prendre le contrôle de Lana, une jeune fille en quête de sa sœur disparue, qui va trouver de l’aide auprès d’une créature nommée Mui. Ce jeu d’aventure et de plateformes en 2D sera rythmée par de nombreux puzzles afin que la jeune fille puisse avancer dans les divers environnements d’une planète aussi belle que remplie de dangers et de mystères.

Planet of Lana sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, en plus d’être directement compris dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernière preview à son sujet.