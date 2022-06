Un nouveau trailer de gameplay pour le jeu de survie Nightingale

Geoff Keighley garde la main sur les annonces autour de Nightingale car après son annonce lors des Game Awards, nous avons droit à un nouveau trailer de gameplay à l’occasion du Summer Game Fest. L’occasion d’avoir un aperçu plus concret de ce que propose le jeu de survie en coopération.

Votre destin dans la main de cartes

Nightingale est un jeu de survie en coopération assez intriguant développé par Inflexion Games, un studio composé par d’anciens vétérans de chez Bioware. En tant que Realmwalker, le but est de voyager dans les royaumes Fae de Nightingale en empruntant différents portails mystiques. On retrouvera bien évidemment les mécaniques classiques du genre comme de l’exploration, de la construction, et bien sûr des combats.

Ce nouveau trailer de gameplay nous dévoile une nouvelle mécanique propre au jeu : les Realm Cards. Elles permettent aux joueurs d’influencer leur expérience de navigation dans le réseau de portails mystiques. En maniant judicieusement les Realm Cards infusées de magie, il est possible de déterminer les attributs spécifiques de chaque nouveau monde Faewild. Pour fabriquer ces Realm Cards, il sera nécessaire de collecter des ressources dans les royaumes et ainsi leur conférer des attributs uniques, notamment le type d’environnement, les conditions météorologiques, les ressources, les défis et bien plus encore.

On peut également y observer quelques ennemis et des environnements possédant certaines architectures inspirées de l’époque victorienne.

Nightingale est prévu en accès anticipé sur PC en 2022.