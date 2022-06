Summer Game Fest : Voici le résumé des annonces de la conférence du 9 juin

Le Summer Game Fest va s’étaler sur plusieurs jours, mais la grosse cérémonie présentée par Geoff Keighley avait lieu ce soir. Après des semaines de rumeurs, de leaks et d’espoirs, le show avait pour mission de réunir l’industrie et de faire le plein d’annonces, même si son présentateur nous avait prévenu qu’il y aurait peu de nouveaux jeux, avec surtout des informations sur des jeux déjà connus. Pendant 2 heures de conférence, on a donc pu faire le plein d’images, et on vous résume toutes les informations qu’il ne fallait pas manquer durant la cérémonie du Summer Game Fest.

De l’horreur, de l’horreur, et un peu d’horreur

Geoff Keighley a choisi d’ouvrir son show avec Street Fighter 6, que l’on risque de revoir beaucoup ces prochaines semaines. Après son premier trailer de gameplay, le jeu était présent pour officialiser le retour de Guile, qui a eu droit à sa propre vidéo.

On a ensuite assisté à la présentation d’un nouveau jeu Alien, nommé Aliens: Dark Descent. Le nouveau titre de Focus Entertainment a des allures de jeu d’action stratégique, avec une caméra en vue isométrique et la possibilité de donner des ordres à nos alliés.

Le jeu a d’ores et déjà confirmé qu’il sortirait sur à peu près toutes les plateformes dans le courant de l’année 2023.

Et on reste dans la même ambiance avec The Callisto Protocol, qui nous a montré de nouvelles images sanglantes, qui nous indiquent clairement qu’on ne fera pas notre pause repas en même temps que l’on jouera à ce survival-horror.

Quelques séquences qui nous montrent bien que le jeu sera le successeur spirituel de Dead Space, et qui sortira même avant le remake de ce dernier, puisqu’il arrivera le 2 décembre.

Call of Duty: Modern Warfare 2, qui a eu droit à sa première présentation hier, était là pour nous montrer un peu plus de son solo au travers de 7 minutes de gameplay très scriptées. Rien de spécial à signaler, si ce n’est que la plupart des personnages préférés des fans seront de retour.

On a ensuite continué avec le retour de Flashback 2, qui avait déjà été annoncé, mais qui nous a rappelé son existence pour nous préciser sa sortie pour l’hiver 2022.

Autre jeu revenu d’entre les morts, Witchfire a enfin donné des nouvelles avec un nouveau trailer mettant en avant son univers dark-fantasy, mêlé à un gameplay style FPS nerveux, où l’on alternera entre magie et armes à feu. Pas de date de sortie, mais l’accès anticipé arrive bientôt sur l’Epic Games Store.

Puisqu’il n’y avait pas assez de jeux d’horreur dans l’espace, Fort Solis est venu en remettre une couche, avec de jolies images sur l’Unreal Engine 5.

Mais là encore, Geoff Keighley s’est dit que ce n’était pas suffisant, et c’est pourquoi on a eu droit à la présentation de Routine, un autre jeu d’horreur, cette fois-ci exclusif au PC et aux consoles Xbox (et donc sur le Game Pass). On y visitera une base lunaire abandonnée, avec des robots pas très amicaux qui rôdent dans le coin.

On passera rapidement sur tous les passages avec de la publicité, qui sont habituels dans les shows de Geoff Keighley, avec ici un The Rock qui était présent parce que… parce qu’il avait besoin de présenter sa marque de boisson préférée ? Et aussi nous parler de son film Black Adam. C’est tout, mais on l’aime quand même.

Outriders est passé en coup de vent nous présenter un trailer centré sur la coop pour sa prochaine extension Worldslayer, tout en confirmant une nouvelle présentation qui aura lieu demain.

Quelques jeux indés et surprenants sortent du lot

C’était ensuite au tour de Frost Giant Studios de présenter son premier jeu. Le studio est composé de vétérans de l’industrie, dont beaucoup proviennent de chez Blizzard, et on a eu donc un premier aperçu de son RTS Stormgate.

On pourra y jouer en solo ou entre amis, et du PvP sera bien présent. Le jeu, développé sur l’Unreal Engine 5 et qui sera un free-to-play, aura sa bêta en 2023.

On a pu voir quelques jeux indépendants comme Highwater, qui arrivera sur PC et smartphones et qui mettra l’accent sur le réchauffement climatique, avec un récit traitant de la montée des eaux.

American Arcadia devrait être un peu joyeux mais tout aussi cynique, puisque l’on suivra ici des participants à une télé-réalité qui feront tout pour s’enfuir, dans un jeu d’aventure, de plateforme et de puzzle en 2.5D.

Vient alors l’annonce la plus drôle de la soirée. Alors qu’on croyait tous assister au retour de Dead Island 2, c’est finalement Goat Simulator 3 qui a été annoncé, en recréant avec humour le trailer du jeu de THQ Nordic.

Et oui, on parle bien de Goat Simulator 3, même s’il n’y a pas eu de Goat Simulator 2, parce qu’autant aller dans le délire jusqu’au bout après tout. La sortie est prévu pour cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.

Comme prévu, Marvel’s Midnights Suns a fait son retour, mais avec un trailer cinématique qui n’a pas montré grand chose en dehors de la présence de Spider-Man et Scarlet Witch, deux nouveaux personnages jouables.

Venom était aussi de la partie, tout comme Hulk, mais ces deux grands gaillards seront plutôt du côté des boss à combattre. Le jeu a aussi révélé sa nouvelle date de sortie, fixée au 7 octobre.

Cuphead s’est illustré avec son DLC The Delicious Last Course, désormais proche de sa sortie, avec une nouvelle séquence de gameplay, tout comme Neon White, ce fast-FPS avec des cartes et très porté sur sa narration, qui arrivera finalement le 16 juin sur PC et Switch.

Le jeu d’action Midnight Fight Express a lui aussi confirmé sa sortie, fixée au 23 août sur PC, PS4 et Xbox One, avec une disponibilité sur le Game Pass, tandis que Warframe et venu nous parler de ses prochains ajouts.

HoYoverse n’était pas là pour nous parler de Genshin Impact, mais plutôt de Honkai: Star Rail et de Zenless Zone Zero, ses deux prochains gacha free-to-play. Rien de bien notable ici, si ce n’est des nouveaux trailers bourrés d’action, qui n’avaient rien à annoncer.

Ce qui n’était pas le cas de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, qui a répondu présent avec un nouveau trailer confirmant que Casey Jones serait jouable, mais aussi que le jeu débarquera sur toutes les plateformes le 16 juin prochain, et directement sur le Game Pass.

Humankind est passé brièvement pour nous parler de son prochain DLC consacré aux cultures d’Amérique latine, tout en annonçant une sortie sur les consoles PlayStation et Xbox, prochainement.

Beaucoup de nouveaux trailers, peu d’annonces

On s’attendait à ce qu’il nous révèle plus de choses, mais finalement, One Piece Odyssey s’est contenté d’un trailer mettant en avant les personnages, avec quelques petites images de gameplay. Toujours pas de date pour le JRPG de Bandai Namco, si ce n’est 2022.

Passons rapidement sur Soul Hackers 2, qui n’a fait que présenter son casting vocal en anglais, ainsi que sur Metal Hellsinger, qui s’offre une démo et une date de sortie fixée au 15 septembre. On ne s’attardera pas non plus sur The Quarry, qui célébrait son lancement avec un dernier trailer.

Le jeu de survie Nightingale, développé par d’anciens de BioWare, était là avec du gameplay, qui demandera de récolter des ressources pour survivre dans un monde plein de dangers, sur lequel on va pouvoir influer. L’accès anticipé du jeu est prévue pour sortir dès cette année.

Saints Row a quant à lui mis à l’honneur son système de création de personnage, autorisant toutes les folies. Une démo a d’ailleurs été publiée dans la foulée, qui se concentre uniquement sur cet éditeur de personnages afin d’en voir toutes les possibilités, même les plus folles.

Warhammer 40 000: Darktide nous avait promis plus de gameplay pour cette soirée, et on y a eu droit, grâce à un trailer énervé qui jonglait aussi entre armes à feu et magie.

Et puisqu’on est dans la répétition, que diriez-vous d’un (autre) nouveau jeu d’horreur ? Eh bien la Bloober Team vous offre un premier aperçu de Layers of Fears, un nouvel épisode dont l’existence avait déjà fuité cette semaine.

Le jeu promet de nous faire frissonner avec l’aide de l’Unreal Engine 5, et même si certains attendaient du Silent Hill, les premières images du jeu devraient tout de même satisfaire les jeux d’horreur.

Il n’y avait pas que Marvel durant ce Summer Game Fest, puisque Gotham Knights est arrivé juste avant la fin du show avec un trailer centré sur Nightwing, qui sera donc le premier d’une série de quatre bandes annonces représentant chacun des héros.

The Last of Us loupe l’effet de surprise

Pour terminer cette conférence, on a eu droit à un gros segment autour de The Last of Us. Neil Druckmann était sur scène pour brièvement nous parler du standalone multijoueur, qui se déroulera dans une autre ville avec d’autres personnages, et qui fera parler de lui en 2023.

Naturellement, le réalisateur a évoqué la série HBO qui est en cours de production, et dont le tournage se terminera demain. Histoire de célébrer la nouvelle, on a pu voir une image inédite avec Pedro Pascal et Bella Ramsey.

On a d’ailleurs appris que Troy Baker et Ashley Johnson, les voix respectives de Joel et Ellie dans les jeux, seront bien au casting de la série, dans des rôles importants encore tenus secrets.

Mais ce qui était censé être la surprise finale du show, c’était bien entendu l’annonce du remake de The Last of Us. Problème, le tout avait fuité quelques heures avant, donc tant pis pour la surprise.

On a découvert un premier trailer de ce remake, nommé The Last of Us Part I, qui montre donc des vraies améliorations graphiques et qui nous confirme qu’il sortira le 2 septembre prochain sur PS5, avec une version PC qui est aussi en développement.

Voilà tout ce qu’il fallait retenir sur ce Summer Game Fest, qui comportait finalement peu de surprises (notamment à cause des leaks), et où la diversité n’était pas vraiment de mise. On retiendra tout de même quelques jolies annonces, surtout si on aime les jeux d’horreur, certains trailers marquants, mais pas sûr que cette conférence reste dans les mémoires.