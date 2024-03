Planet of Lana sortira sur les consoles PlayStation et sur Switch le 16 avril

Sorti l’année dernière sur PC et sur les consoles Xbox (notamment via le Xbox Game Pass), Planet of Lana a su tenir sa promesse en nous offrant un voyage envoûtant, bien qu’il ne soit pas du tout dénué de défauts plus ou moins gênants. L’exclusivité sur les plateformes de Microsoft n’était que temporaire et cette épopée imparfaite va maintenant pouvoir être vécue par plus de personnes, puisque le jeu arrive prochainement sur les consoles PlayStation ainsi que sur Switch. Et même très prochainement.