Le FPS Dark Fantasy Witchfire illustre toute sa magie dans un nouveau trailer

Par les développeurs The Astronauts, à l’origine du sympathique The Vanishing of Ethan Carter, Witchfire revient d’entre les morts. En effet, le FPS Dark Fantasy profite du Summer Game Fest pour se montrer avec une nouvelle vidéo.

Un trailer qui met le feu

En développement depuis 2017, Witchfire aura donc attendu un peu plus de cinq ans avant de s’exhiber avec ce nouveau trailer. Le soft prendra la forme d’un FPS rogue lite à connotation Dark Fantasy. Vous prendrez le contrôle d’un chasseur de sorcières, et votre mission sera d’éliminer la sorcière de la mer noire, battre son armée de fantômes qui la protège, puis y récupérer un artefact qui pourrait bien inverser le cours de cette guerre sans merci.

Qu’on se le dise, en sus de graphismes qui semblent léchés et bougrement immersifs, il y a fort à parier que l’on retrouvera un feeling intense avec ce combo arme à feu et magie Païenne. Indéniablement, ce sera un titre à suivre de très près jusqu’à sa sortie tant le gameplay semble dans la lignée de ce qu’on fait les fondateurs du studio avec Painkiller et Bulletstorm jadis.

Witchfire est prévu pour arriver prochainement en accès anticipé via l’Epic Games Store, sans plus de précisions pour le moment.