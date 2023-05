Planet of Lana : La perle indé à ne pas manquer sur le Game Pass, notre test en vidéo

Phantom Blade Zero : Le jeu d’action dévoilé au PS Showcase donne plus d’infos (durée de vie, multijoueur…)

Street Fighter 6 sort cette semaine, où l’acheter au meilleur prix ?

RGG Summer Summit 2023 : Le studio derrière les Yakuza/Like a Dragon organisera son événement en juin

Tekken 8 : Bryan Fury sera présent et sort la sulfateuse en vidéo

Front Mission 2 : Remake repousse sa sortie au troisième trimestre 2023

Dragon Quest Monsters : Un nouvel épisode est en développement sur Switch

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai sortira le 28 septembre sur PC, PlayStation 4 et 5, Switch et Xbox Series

Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 1.1 (nouveaux personnages, événement, bonus offerts…)

Towers of Aghasba annoncé, l’aventure en monde ouvert débute à l’été 2024 sur PC et PlayStation 5

Naughty Dog : Le jeu multijoueur The Last of Us sera en retard, l’équipe a été réduite tandis qu’un nouveau jeu solo est en préparation

The Lord of the Rings Gollum : Daedalic présente ses excuses et serait au travail sur un second jeu pour la licence

Undawn : Will Smith débarque dans le RPG de survie mobile de Level Infinite

Zelda: Tears of the Kingdom obtient un nouveau patch qui empêche la duplication des objets

Alan Wake 2 : THQ Nordic aimerait visiblement aider Remedy à sortir une version physique du jeu

Epic Games Store : Fallout New Vegas est offert pendant toute une semaine

Bon plan : Le Samsung Galaxy A23 5G bénéficie d’une grosse promotion, valable uniquement aujourd’hui

Metal Gear Delta: Snake Eater serait bien co-développé par Virtuos

Marvelous dévoile Rune Factory 6 et Rune Factory: Project Dragon

Daemon X Machina: Titanic Scion est annoncé, un nouvel épisode pour le jeu de mecha

Forza Motorsport : Turn 10 dévoile la jaquette du jeu et promet beaucoup de gameplay à venir

Le jeu de stratégie en temps réel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Alone in the Dark sortira le 25 octobre et surprise, une démo est disponible

Warhammer 40,000: Space Marine II met en avant son gameplay brutal et sanglant dans un trailer