Hideo Kojima : Un nouveau jeu d’horreur appelé Overdose avec Margaret Qualley ?

Malgré le fait que Death Stranding 2 soit presque déjà confirmé, il est tout à fait possible que Hideo Kojima et Kojima Productions travaillent sur plusieurs projets en même temps, dont un serait exclusif à l’écosystème Xbox. Et il a longtemps été suggéré que le créateur japonais pourrait travailler sur un jeu d’horreur, pour faire écho à son P.T. avorté, qui a fait grand bruit. On a aujourd’hui un indice de plus qui va dans cette direction puisque le très bien informé Tom Henderson rapporte que le prochain jeu d’horreur de Kojima pourrait s’appeler Overdose.

Le nouveau jeu d’horreur de Kojima bientôt annoncé ?

Dans un nouvel article publié sur Try Hard Guides, il explique avoir reçu une vidéo du jeu nommé Overdose (d’une source qui souhaite évidemment garder l’anonymat), qui montrerait un travail encore en plein peaufinage, et qui mettrait en avant un personnage incarné par l’actrice Margaret Qualley. Vous connaissez peut-être cette dernière en tant que Mama dans Death Stranding.

Henderson précise bien qu’il ne s’agirait pas ici de Mama (donc ça ne serait pas lié à Death Stranding), et que dans la vidéo, le personnage interprété par Qualley porterait une robe bleue et marcherait dans un long couloir avec une lampe torche à la main, en vue à la troisième personne, bien qu’il soit suggéré que le titre serait aussi jouable à la première personne. La séquence se terminerait apparemment sur un jump scare suivi d’un « Game Over », qui précéderait un « A Hideo Kojima Game… OVERDOSE ».

Ces informations ne peuvent être vérifiées pour le moment, donc on restera prudent, mais il n’est pas impossible que le jeu se montre (s’il existe) dès cette semaine, à l’occasion du Summer Game Fest, car Hideo Kojima est un grand ami de Geoff Keighley.