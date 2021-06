PC Gaming Show : 10 annonces qu’il fallait retenir à l’E3 2021

L’E3 2021 nous a apporté de nombreuses conférences et présentations. Certaines plus consistantes que d’autres, à l’image de Xbox/Bethesda qui nous a réservé quelques surprises, et d’Ubisoft qui nous a montré son catalogue à venir. Le PC Gaming Show a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, et si vous n’aviez pas eu l’occasion de la suivre en direct ou que vous avez été noyés sous le nombre important de jeux survolés, voici une sélection de 10 annonces qu’il fallait retenir. Une liste non exhaustive bien sûr, qui reflète les bonnes trouvailles de notre rédaction.

Dodgeball Academia

Un RPG sportif avec comme seule discipline, la balle aux prisonniers. Voici le postulat de base du premier titre de notre sélection. Dodgeball Academia est un jeu de rôle qui mise tout sur l’un des jeux de cours de récréation les plus connus. Le joueur y contrôlera une équipe de jusqu’à six personnages qui auront tous des techniques et caractéristiques différentes.

La composante RPG permettra de les améliorer au fur et à mesure et l’on aura des quêtes secondaires à réaliser et de l’exploration pour découvrir de nouveau recoin. Après Knockout City, la balle aux prisonniers est donc plus que jamais populaire cette année, cette fois-ci transposée dans un jeu principalement solo, bien que l’on puisse échanger quelques coups en local contre un ou une amie.

Project Warlock II

Celui-ci, on triche un peu. Il a été annoncé au Future Games Show. Mais comme nous ne proposons qu’une sélection du PC Gaming Show, on souhait tout de même l’évoqué. Puisqu’après un premier Project Warlock bougrement réussi, développé par une seule personne, le FPS revient pour une suite plus ambitieuse. S’inspirant des grands noms de l’époque, tels que les premiers DOOM, Project Warlock II nous proposera un nouvel épisode dans la continuité de son prédécesseur mais avec une esthétique plus jolie.

L’intrigue se déroulera après le premier volet et l’on y prendra le contrôle de trois disciples du précédent héros à tour de rôle. On aura des sauvegardes rapides, davantage de magies, des niveaux plus denses et plus de contenu. Nos protagonistes auront aussi un arsenal plus riche et trois compétences uniques. Sortie prévue en 2022, avec une campagne Kickstarter qui se lancera en fin de mois et un accès anticipé le 29 juillet.

Wartales

Après nous avoir proposé les sympathiques Evoland, l’excellent Northgard et le plutôt réussi Darksburg, le studio français Shiro Games part sur un projet qui semble un peu plus ambitieux : Wartales. Il s’agit d’un tactical RPG où l’on devra gérer une troupe de mercenaires en exploration dans les ruines de l’Empire d’Edoran après la Grande Peste.

On pourra développer nos personnages et les améliorer, notamment à travers un système d’artisanat. Les affrontements promettent d’être assez stratégique, une composante régulière dans les productions du studios et il faudra réaliser de nombreux contrats entre deux escapades. A la vue du pedigree du studio, on a forcément très hâte de voir ce qu’ils vont nous proposer ici.

Tinykin

Difficile de ne pas parler de Tinykin, un autre projet qui nous vient de France et qui nous a montré une première bande-annonce. Et pour cause, vous l’aviez peut-être déjà aperçu lors de notre AG French Direct sous le nom de Sbirz. Son concept est relativement simple et connu des joueurs Pikmin puisque son gameplay s’inspire grandement de celui-ci.

On incarnera le jeune Milo qui va se retrouver piégé dans un univers décidément trop grand pour lui, à travers un jeu de plateforme 2D/3D où l’on aura des dizaines de créatures à contrôler. Plusieurs compétences seront disponibles pour progresser. Sortie prévue sur PC en 2022.

Lakeburg Legacies

Décidément, la scène française était bien représentée lors de ce PC Gaming Show. Cette fois-ci, la bonne trouvaille semble se trouvait chez Ishtar Games, développeur lillois qui nous a pondu le très bon The Last Spell il y a peu. Leur prochain projet s’appelle Lakeburg Legacies et se présente comme un Crusader Kings qui ne se focaliserait que sur l’aspect social.

La proposition faite par le studio est un jeu de gestion où le joueur doit faire prospérer un royaume en partant d’une petite bourgade tout en jouant sur la vie des habitants en prenant le rôle des entremetteurs. L’objectif est de fonder des familles en créant des couples en fonction de leurs caractéristiques et de faire des enfants qui auront les traits des parents. Le tout sous couvert d’univers médiéval et de parties générées procéduralement.

Songs of Conquest

L’un des titres attendus qui a fait son retour lors du PC Gaming Show, c’est Songs of Conquest, que certains avaient peut-être oublié. Il faut dire qu’il avait été teasé en 2019 et que les nouvelles tardaient à faire leur apparition. La conquête va pouvoir débuter début 2022 puisque le studio s’est enfin décidé à nous donner une période de sortie aux côtés d’une bande-annonce.

Il s’agira d’un jeu de stratégie qui s’inspire des grands noms des années 90. Le joueur aura pour objectif de faire prospérer un véritable royaume et devra jongler entre exploration, phase de récolte, gestion de villes et affrontements au tour par tour pour mener à bien sa quête. Des modes éditeur de niveau et PvP seront également de la partie.

Far : Changing Tides

Le très sympathique FAR: Lone Sails avait su séduire les amateurs d’aventure et d’exploration. Ce qui était initialement un sujet de thèse à l’université a bien évolué pour son développeur puisqu’après un jeu, voici qu’une suite un peu plus ambitieuse est en chemin : FAR Changing Tides.

Ce nouveau volet va reprendre les mécaniques déjà connues mais va nous envoyer dans les eaux du grand large. On y incarnera Toe, un héros qui se retrouve bloqué dans les mers et qui va devoir s’en échapper avec un bateau de fortune. Une aventure qui s’annonce déjà tout aussi agréable que la première.

Silt

Restons dans la thématique de l’océan, avec Silt, un jeu qui s’annonce bien moins relaxant. Il s’agit d’un jeu d’aventure et d’exploration qui va nous envoyer dans les fonds marins. Si pour l’instant le titre semble encore assez mystérieux, son ambiance particulièrement oppressante et sa direction artistique très sombre nous rappelle quelque peu les productions de Playdead. Sortie prévue sur PC à une date encore inconnue.

Rawmen

On va rajouter un peu de couleurs et de fun dans cette sélection, qui semblait prendre un chemin assez sombre avec les derniers titres. Rawmen est un jeu multijoueur avec des parties qui vont rassembler de 2 à 8 joueurs pour se batailler. Sauf que pour se démarquer, le titre nous propose de nous castagner avec de la nourriture.

Pas de pétoire, mais un bol de soupe comme arme principale. Un titre qui semble assez classique dans ses mécaniques de jeu (et surtout quelque peu inspiré de Splatoon) mais qui pourrait être une bonne trouvaille pour jouer entre proches lors de soirées coopératives ou en compétition. On nous avait pourtant appris à ne pas jouer avec la nourriture…

Soulstice

Si la scène indépendante est remplie de roguelite/like en ce moment, les productions un peu moins modestes de la scène AA aiment quant à elles beaucoup les Souls-like. Certains bons, d’autres un peu moins. Soulstice semble partir du bon côté avec un penchant plus action que ses inspirations, le tout avec une composante hack’n’slash bien plus prononcée. Un titre qui nous demandera de sauver l’humanité dans une aventure sombre, aux inspirations couplées entre Bloodborne et Devil May Cry.

Bien sûr, le PC Gaming Show ne s’est pas contenté de présenter ces titres. On pense notamment à Orcs Must Die! 3 qui a confirmé sa venue sur PC, PS4 et Xbox One ou encore Lemnis Gate et Naraka Bladepoint qui ont donné leur date de sortie, respectivement fixée au 3 août et au 12 août. En parlant de date, Icarus, nouveau titre du créateur de DayZ, sortira le 21 août. Chernobylite est aussi passé, comme dans la plupart des présentations.. Et vous, quel serait votre sélection de jeux aperçus lors de cette conférence ?