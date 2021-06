Conférence Ubisoft : Toutes les annonces en 5 minutes (Avatar, Mario, Rainbow Six…)

Hier soir s’est déroulée la conférence Ubisoft Forward, où l’éditeur français nous a présenté ses futures titres à venir. Si certains jeux étaient prédits à l’avance et d’autres en fuite dans la journée, on a tout de même eu droit à quelques surprises. On a ainsi pu retrouver Rainbow Six Extraction, Riders Republic ou encore Far Cry 6.

Les deux cartouches d’Ubisoft restaient tout de même le nouveau Mario + The Lapins Crétins appelé Sparks of Hope et surtout, Avatar Frontiers of Pandora, un nouveau jeu d’action aventure prévu pour 2022. Si jamais vous n’avez pas pu suivre la conférence ou souhaitez simplement un récapitulatif, notre vidéo vous résume tout cela en moins de 5 minutes !