Un trailer de gameplay et une sortie début 2022 pour Songs of Conquest

Alors que le jeu commence doucement à se faire désirer, Songs of Conquest décide de faire une apparition en fin de conférence du PC Gaming Show pour donner des nouvelles. Le trailer de gameplay annonce alors qu’il faudra être patient et attendre début de l’année prochaine pour profiter du titre de Lavapotion.

La conquête débutera début 2022

Rien de bien neuf dans ce trailer, si ce n’est qu’il est possible d’apprécier tous les efforts qui ont été fournis sur l’œuvre depuis son apparition au PC Gaming Show de 2019. On peut néanmoins estimer le fait que cette vidéo de 1 minute fait le tour du propriétaire en présentant brièvement les différentes mécaniques du jeu.

En résumé, ce titre est un jeu de stratégie avec des combats au tour par tour inspiré des classiques du genre des années 90. Entre explorations, loot et gestion de villes, le joueur devra construire un véritable royaume et massacrer les différentes menaces présentes sur les terres environnantes, que ce soit par la force brute ou en faisant appel à la magie selon le style de jeu choisi.

Songs of Conquest s’équipera également d’un éditeur de niveau pour créer sa propre aventure ainsi que d’un mode pvp en ligne ou en local avec comme choix quatre factions aux propriétés et unités différentes. Le titre sera disponible début 2022 sur Steam, l’Epic Games Store et GOG.