Dodgeball Academia annoncé sur PS4, Xbox One, Switch et PC

Dodgeball Academia s’est dévoilé lors du PC Gaming Show spécial E3 2021. Il s’agit d’un jeu édité par Humble Games et développé par Pocket Trap, un studio Brésilien qui l’on connaît pour Ninjin: Clash of Carrots.

Inazuma Eleven X Dodgeball ! Même pas mal !

Dodgeball Academia appartient à la tradition des œuvres où le monde semble être obnubilé par une seule activité. Ici, c’est donc la balle au prisonnier qui semble attirer l’attention de tous dans cet action-RPG sportif.

Dans le mode histoire, on suivra l’arrivée d’Otto dans une nouvelle école où il devra immédiatement prouver sa valeur et recruter les meilleurs éléments pour former la plus solide des équipes. Il y aura également de l’exploration, des quêtes secondaires et tous les autres éléments qui font un bon Pokémon ou Inazuma Eleven.

Et si vous accrochez vraiment au gameplay, sachez qu’il sera possible de faire des matchs contre un autre joueur humain en local.

Dodgeball Academia sortira en 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.