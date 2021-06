Chernobylite arrivera finalement le 28 juillet sur PC, et cet été sur consoles

Chernobylite durant cet E3, c’est un peu comme Geoff Keighley. On l’a vu partout, dans tous les shows, jusqu’à ce que sa présence soit un non-événement. Il aura fallu attendre sa dernière apparition pour enfin découvrir sa date de sortie final grâce à un énième trailer.

Enfin une date plus précise

C’est tout de même la troisième bande-annonce que l’on peut voir de Chernobylite en quelques jours. The Farm 51 et All In! Games n’ont donc pas peur de provoquer l’écœurement mais pour une raison bien précise, puisqu’ils ont une bonne nouvelle à annoncer.

On savait que le jeu arriverait dans sa version finale en juillet, mais pas encore quand exactement. C’est finalement le 28 juillet que l’on pourra découvrir Chernobylite, seulement sur PC. Mais pas de panique, les versions PS4 et Xbox One arriveront dans le courant de l’été, et l’équipe derrière le jeu nous promet de belles annonces concernant ces versions dans peu de temps.