Project Warlock II

Suite directe du premier épisode, ici, le joueur contrôle trois disciples du sorcier servant de protagoniste dans le jeu précédent. Du nom de Palmer, Urd et Kirsten, ces trois personnages possèdent moult armes et magies et ont chacun une compétence unique avec un temps de recharge à l'activation. Le jeu s'arme désormais d'un système de sauvegarde rapide et nous narre l'aventure de ces apprentis à la recherche de leur maître à travers plusieurs mondes séparés en six niveaux chacun.