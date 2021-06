L’action-RPG Soulstice est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Ces derniers temps, on a pu voir de nombreux clones de la série des Souls, et lorsque l’on a vu débarquer Soulstice, son nom avait de quoi nous inquiéter. Mais le jeu de Modus Games et Reply Game Studios semble être un peu plus que cela, avec une orientation bien plus action que les jeux de From Software.

Presque un Souls-like, mais pas vraiment

Rien de bien étonnant puisque le directeur créatif du jeu indique que Soulstice puise ses inspirations dans les Souls pour façonner son ambiance, mais pas son gameplay. Il déclare d’ailleurs à PC Gamer :

« Les combats font du jeu un hack’n slash, et ne sont pas des combats lents et tactiques comme il peut y avoir dans Dark Souls et Bloodborne. J’aime beaucoup cela, je suis un grand fan. Mais nos combats sont plus similaires à du Devil May Cry, Bayonetta et Nier. C’est vraiment rapide. »

Soulstice nous raconter l’histoire de Briar et Lute, deux sœurs qui reviennent à la vie sous la forme d’une chimère. Elles doivent alors protéger l’humanité contre les Wraiths. Briar possède alors une force surhumaine, tandis que Lute est un fantôme qui a des pouvoirs mystiques. Il faut alors combiner les deux pouvoirs des soeurs pour s’en sortir.

Soulstice sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.