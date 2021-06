Conférence Xbox / Bethesda : Toutes les annonces en 6 minutes (Starfield, Forza…)

Que vous l’ayez visionnée en direct ou non, la conférence Xbox Bethesda nous a permis de découvrir plus de 30 jeux à venir sur les machines de Microsoft. Pas mal de titres montrés ou annoncés, et c’est l’occasion pour notre équipe de vous résumer ça en vidéo en seulement 6 minutes.

On vous propose ainsi un résumé de la conférence Xbox/Bethesda où l’on revient sur la présentation de Starfield, l’annonce de A Plague Tale Requiem ou encore les premières images de gameplay de Forza Horizon 5. Pour tout savoir de l’E3. rendez-vous sur notre page dédiée où d’autres résumés vous attendent.