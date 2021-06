Orcs Must Die! 3 fera son entrée sur consoles et PC le 23 juillet

Sorti en juillet dernier sur Stadia, Orcs Must Die! 3 n’a pas fait grand bruit depuis. Il faut dire que le service de Google n’a pas connu la popularité escompté et que certains en ont fait les frais. Robot Entertainment profite cependant de la fin de l’exclusivité temporaire pour annoncer l’arrivée du jeu sur les autres supports.

Les orcs n’ont qu’à bien se tenir

Le jeu a profité d’un passage dans le PC Gaming Show de cet E3 2021 pour annoncer sa venue future sur les autres consoles : Orcs Must Die! 3 arrivera sur PC via Steam, PlayStation 4 et Xbox One le 23 juillet. Il sera lancé au prix de 24.99€ et proposera divers bonus de précommande, comme un skin pour Egan et un autre pour Kelsey.

Pour rappel, Orcs Must Die! 3 est dans la continuité de ses prédécesseurs, avec un tower defense en vue à la troisième personne. Jouable en solo ou coopération, l’objectif est de placer des pièges avec intelligence pour faire face à des armées d’orcs et d’autres créatures.