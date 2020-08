Sbirz : Splashteam (Splasher) nous montre un aperçu de son Pikmin-like

Après avoir expérimenté la 2D avec succès grâce à Splasher, un joli succès critique, Splashteam avec Sbirz, un Pikmin-like dans l’âme qui nous montre sa première vidéo de gameplay lors de l’AG French Direct.

Maîtrisez les Sbirz pour avancer

Notez que cette vidéo nous dévoile une version encore très anticipée du jeu, qui est toujours en développement. Le résultat que vous pouvez voir n’est donc pas définitif et représente un travail en cours. Sbirz vous permettra de vivre les aventures d’Angus et des petites créatures qui l’accompagnent, nommées justement Sbirz.

Les Sbirz sont divisés en plusieurs catégories, qui ont toutes des spécificités comme on peut le voir dans la vidéo. Les petits êtres jaunes seront par exemple très utiles pour pousser les obstacles, tandis que les bleus permettrons de créer des ponts, alors que les verts pourront être assemblés pour construire des échelles. Il faut alors combiner les différentes capacités des Sbirz pour avancer des les pièces de la maison, qui offrent de nombreuses énigmes et moult choses à découvrir.

Pour le moment, Sbirz n’a pas encore de date de sortie, mais si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre interview exclusive avec Romain Claude et Marie Marquet de Splashteam, qui revient sur les ambitions du jeu et ce qu’on peut en attendre.