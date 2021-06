Lemnis Gate sortira début août, une bêta ouverte aura lieu en juillet

Parmi tous les titres survolés ou présents lors du PC Gaming Show à cet E3, on a Lemnis Gate qui est passé pour nous annoncer sa date de sortie définitive. Le titre arrivera sur consoles et PC cet été, comme prévu, et plus précisément le 3 août. Quelques images et une bande-annonce ont été diffusées à cette occasion.

Une bêta bientôt

En plus de la date de sortie, Lemnis Gate nous donne rendez-vous courant juillet pour l’arrivée d’une bêta ouverte sur PC. Celle-ci sera l’occasion pour les développeurs d’écouter la communauté pour faire ses derniers ajustements tout en testant les serveurs, et les joueurs pourront ainsi se faire un premier avis sur le titre.

Pour rappel, il s’agit d’un FPS tactique qui mise beaucoup sur son originalité : il se joue au tour par tour et les joueurs n’ont qu’une poignée de secondes pour réaliser leurs actions avant que la boucle ne se relance. Un concept ingénieux, qui sera à découvrir le 3 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, compris dans le Game Pass dès son lancement.