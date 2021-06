Ishtar Games (The Last Spell) annonce Lakeburg Legacies

Alors que le studio français Ishtar Games vient à peine de sortir The Last Spell en accès anticipé sur Steam, il profite du PC Gaming Show pour annoncer un tout nouveau projet : Lakeburg Legacies.

Le royaume de toute une lignée

Décrit par les développeurs comme une rencontre entre Les Sims et Crusader Kings, Lakeburg Legacies se veut être un jeu de gestion et simulation « léger » qui propose aux joueurs de développer un royaume en partant d’un petit village, le tout dans un univers médiéval. Il faudra ainsi gérer les ressources et le développement de votre bourgade, mais aussi influer sur la vie de vos habitants en jouant les entremetteurs.

Il y aura en effet tout un aspect social puisque vous devrez faire en sorte de mettre en couple les bonnes personnes afin d’obtenir la meilleure lignée possible et ainsi faire prospérer votre royaume et contenter votre peuple. Toutefois, des évènements aléatoires seront là pour perturber ces moments amoureux. Chaque partie sera générée de mainère procédurale afin de vous offrir une expérience différente à chaque tentative.

Lakeburg Legacies sera disponible sur PC via Steam à une date encore indéterminée. A noter que le studio signe là son premier jeu auto-édité.