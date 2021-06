Naraka : Bladepoint arrivera le 12 août prochain et dévoile ses tarifs

On s’attendait à ce qu’il se présente au cours de l’E3 2021, Naraka: Bladepoint a logiquement profité du PC Gaming Show pour dévoiler de nouvelles informations. Dans la foulée, les développeurs ont également proposé un peu de nouveau gameplay. Le battle royale avec des ninjas a désormais une date de sortie et aura droit à une bêta ouverte un peu en amont.

Les précommandes sont lancées

Le studio 24 Entertainment nous diffuse de nombreuses séquences de jeu et nous donne rendez-vous le 12 août pour l’arrivée de Naraka Bladepoint. Les précommandes ont ouvertes sur Steam et l’Epic Games Store et comme prévu, le jeu sera buy-to-play avec 3 éditions différentes :

Standard : 19.99€

: 19.99€ Deluxe Edition : 24.99€

: 24.99€ Ultimate Edition : 50.99€

Précommander le jeu permettra d’obtenir en plus un nouveau héros (Yoto Hime) ainsi qu’une tenue pour Tarka Ji. La Deluxe ajoute un skin exclusif pour une arme d’hast ainsi que 10 Tidal crates. Enfin, l’édition Ultimate apporte plus de choses, avec le contenu cité précédemment ainsi que la bande-son numérique, un artbook numérique ainsi qu’un skin pour Matari et un grappin exclusif.

Une bêta ouverte prochainement

Ce n’est pas tout : si vous souhaitez réessayer le jeu une dernière fois avant de passer à la caisse, prenez votre agenda pour noter les dates du 16 au 22 juin pour l’arrivée d’une nouvelle bêta, ouvert à tous les joueurs. Pendant cette semaine, vous pourrez ainsi essayer une partie du contenu et voir si vous appréciez les mécaniques.

Enfin, pendant le PC Gaming Show, le studio en a profité pour lever le voile sur une nouvelle arme, une… tronçonneuse géante, teasée en fin de vidéo plus haut. On n’a pas encore l’occasion de la voir en action mais nul doute qu’elle aura un certain style.

Rendez-vous le 12 août pour la sortie de Naraka: Bladepoint. Pour en savoir plus sur le titre, on vous redirige vers notre dernière preview ou notre avis en vidéo.