Le PC Gaming Show du 12 juin précise ses horaires et son contenu

L’E3 2022 est peut-être mort, mais du côté des conférences traditionnelles, rien ne change, ou presque. A l’image de l’habituelle conférence de Microsoft, le PC Gaming Show fera bien son retour cette année avec une édition 2022. On savait déjà plus ou moins qu’elle aurait lieu le 12 juin prochain, mais on ignorait encore quand exactement, ce que le site PC Gamer vient enfin de préciser.

Quand aura lieu le PC Gaming Show 2022 ?

PC Gamer organisera donc son nouveau PC Gaming Show le 12 juin prochain à 21h30, heure française. Ce qui veut dire que la cérémonie aura lieu juste après celle de Microsoft, qui va démarrer à 19h. De quoi laisser cette dernière se terminer en toute tranquillité, avant d’inviter les spectateurs à suivre une autre conférence.

Le programme sera présenté par Sean “Day[9]” Plott et Mica Burton, des habitués du PC Gaming Show, et le tout sera rythmé entre interviews, trailers exclusifs et les fameux « World Premiere ». La conférence sera à suivre sur YouTube ou sur Twitch.

Que peut-on attendre du PC Gaming Show 2022 ?

On connaît déjà une partie de la programmation du PC Gaming Show, même si des surprises sont évidemment à attendre (Persona 5 sur PC, on y croit hein ?).

Tout d’abord, 11 bit studios et Klei Entertainment devraient chacun annoncer un nouveau titre. On aura aussi droit à du gameplay pour le jeu de stratégie Victoria 3, tout comme pour le mod Half-Life: Alyx – Levitation, tandis que l’ultime trailer de Immortality, le prochain jeu de Sam Barlow, sera diffusé.

Après avoir révélé Arma Reforger, Bohemia Interactive aura droit à son petit passage interview pour donner quelques informations sur Arma 4, et Warhammer 40,000: Space Marine 2 devrait lui aussi donner de ses nouvelles via une déclaration de Saber Interactive.

On se donne donc rendez-vous le 12 juin prochain pour vivre cela en direct. Vous trouverez également les informations importantes à retenir de la présentation dans notre résumé de la conférence qui sera publié après la diffusion de ce PC Gaming Show.