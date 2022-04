Microsoft tiendra sa conférence Xbox & Bethesda le 12 juin prochain

On se doutait bien que malgré l’absence de l’E3 2022, Microsoft serait tout de même au rendez-vous durant le mois de juin pour tenir son habituelle conférence, qui sera sans doute comprise à l’intérieur du fourre-tout qu’est le Summer Game Fest. Si on avait eu que des bruits de couloir jusqu’ici, c’est désormais officiel, puisque Microsoft confirme la tenue d’une nouvelle conférence avant cet été, qui vient d’être datée sur le blog Xbox.

Une conférence majeure, même sans E3

C’est donc une nouvelle conférence commune entre Xbox et Bethesda qui aura lieu le 12 juin prochain à 19 heures chez nous (heure française). Microsoft donne peu de détails concernant ce nouvel événement, et n’indique même pas la durée, même si on peut logiquement s’attendre à ce qu’il dépasse une heure, comme les anciennes conférences du constructeur.

On sait simplement que les nouveaux titres Xbox et Bethesda y seront présentés, et que le Xbox Game Pass sera aussi à l’honneur avec les prochains jeux qui rejoindront le catalogue.

Et si jamais vous vous posez la question pourquoi Bethesda est mentionné et pas Activision-Blizzard, c’est simplement parce que le deal entourant le rachat de l’éditeur ne deviendra actif qu’en juin 2023. Cependant, il n’est pas impossible que des jeux de l’éditeur soient tout de même présents ici, comme le prochain Call of Duty, même si rien ne permet de l’affirmer pour l’instant.

Quant au line-up possible auquel on peut s’attendre, il y a le choix. Entre les titres qu’on a pas vu depuis des années comme Fable ou encore State of Decay 3, Microsoft peut nous réserver beaucoup de surprises pendant le show, mais on vous laissera faire vos propres théories en attendant plus d’informations.