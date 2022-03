L’E3 2022 est officiellement annulé, même en version numérique

Après une édition 2021 en berne, touchée de plein fouet par la pandémie et qui a eu du mal à s’adapter au format numérique, l’E3 était incertain de revenir en 2022. De nombreux échos de professionnels de l’industrie déclaraient déjà leurs inquiétudes il y a quelques semaines face au manque de plans communiqués par l’ESA, aussi bien pour une édition physique que pour une édition entièrement numérique. Mais c’est désormais officiel, du moins selon Will Powers de Razer : l’E3 2022 n’aura pas lieu.

Just got an email… It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this…

— Will Powers 🛫 NYC (@WillJPowers) March 31, 2022