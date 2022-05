Arma Reforger s’annonce et est déjà disponible en accès anticipé, tandis qu’Arma 4 se prépare

Cela fait longtemps que les fans de la série Arma attendent un nouvel épisode, après un Arma 3 sorti il y a maintenant presque 9 ans. Bohemia Interactive a heureusement une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux dont la patience est arrivée à bout, puisque le studio annonce l’arrivée d’Arma Reforger, un nouveau titre disponible en accès anticipé, qui est présenté comme la première étape vers la sortie future d’Arma 4.

Arma 4 arrive, mais ce standalone nous fait patienter

Arma Reforger fait ses présentations en vidéo, mais il a également une excellente nouvelle à nous annoncer, puisqu’il est disponible dès maintenant en accès anticipé sur PC et Xbox Series.

Ce standalone nous fait à nouveau voyager sur l’île d’Everon, qui a ici été réimaginée avec plus de décors différents, notamment avec davantage de points d’eau, tels que des lacs et des rivières. Ce grand espace de jeu offre plus de possibilités que jamais, tandis que le jeu présente deux modes multijoueur à découvrir.

Le premier se nomme Conflit et se joue en équipes (Américains ou Soviétiques), avec pour but de capturer des points stratégiques sur la carte, tandis que le deuxième est appelé Game Master et vous propose de jouer les véritables maîtres du jeu, en créant des confrontations vous-même entre les deux camps. Sur PC, le jeu aura droit aux outils du Workshop pour créer de nombreux mods qui pourront ensuite être partagés avec la communauté.

Pas de date officielle pour la sortie complète de cet Arma Reforger, mais l’équipe promet que le jeu continuera d’être suivi, même lorsque Bohemia Interactive sera occupé avec Arma 4.