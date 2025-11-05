Paris Games Week 2025 : l’évènement affiche 161 000 visiteurs, un recul par rapport à l’année dernière

Une fréquentation en recul mais des ambitions à long terme

Depuis la reprise post-pandémie, la Paris Games Week a repris timidement l’année dernière. Les visiteurs sont toujours au rendez-vous, mais il faudra sans doute un certain avant de retrouver les bons chiffres d’avant le confinement. De plus, cette année, le salon du jeu vidéo français s’est donné un nouveau souffle avec une organisation repensée. Pour rappel, le SELL, propriétaire du salon depuis sa création en 2010, a confié les rênes à un trio d’organisateurs : Fimalac Entertainment, GL events Exhibitions et Webedia.

Malgré un contexte légèrement moins favorable, les organisateurs soulignent que l’édition 2025 était plus courte (quatre jours au lieu de cinq), mais agrémentée d’horaires étendus et d’une soirée d’ouverture accessible au public pour la première fois. Le SELL indique que ce résultat « nous permet d’envisager nos objectifs à cinq ans : atteindre 220 000 à 250 000 visiteurs ». Pour rappel, l’édition 2024 avait attiré 188 000 visiteurs et celle de 2023, 187 000. Avant la pandémie, l’édition de 2019 avait enregistré 317 000 visiteurs.

Ce recul peut s’expliquer par la réduction à quatre jours, mais aussi par une concurrence accrue (salons, événements en ligne) et une mutation vers un modèle plus hybride et pop culture. Le SELL avait déjà mentionné que l’édition 2025 visait à devenir plus qu’un salon de jeu vidéo, en s’ouvrant davantage aux mangas, à l’eSport, et aux jeux de cartes à collectionner.

Notre expérience de la Paris Games Week 2025

Comme chaque année, nous étions d’ailleurs sur place pour découvrir les exclusivités du salon et échanger avec les personnes sur place. Les fans ont pu profiter de stands impressionnants, notamment celui de Nintendo, qui marquait le coup avec la sortie de la Switch 2. Si une grande partie des bornes mettait en avant des titres déjà disponibles, plusieurs jeux très attendus étaient également jouables, comme Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau et Kirby Air Riders. De son côté, Capcom a une nouvelle fois vu les choses en grand, avec de magnifiques stands consacrés à Resident Evil 9, Monster Hunter et Onimusha, sans oublier une démo jouable de Pragmata.

Bandai Namco n’était pas en reste, avec un stand massif regroupant plusieurs productions phares. Les visiteurs pouvaient y essayer My Hero Academia: All’s Justice, déjà aperçu à la Gamescom 2025, mais aussi quelques exclusivités, notamment les versions Switch 2 de Final Fantasy VII Remake Intergrade et Dragon Ball: Sparking! Zero. Il y avait aussi un grand espace dédié à Limit Zero Breakers, que nous avons pu prendre en main sur place.

Le salon proposait par ailleurs de nombreux événements et activités, allant des bornes d’arcade rétro à un mur d’escalade de 7 mètres imaginé pour Cairn. En revanche, on notera un pôle Made in France plus restreint cette année. Certes, quelques productions déjà connues comme The Rogue Prince of Persia ou la prometteuse pépite indépendante MIO: Memories in Orbit étaient présentes, mais le nombre de nouveautés françaises restait limité. Les grands noms tels que Microids ou Amplitude Studios répondaient bien à l’appel, mais l’espace indépendant manquait un peu de fraîcheur et de découvertes.

On sent que le salon veut s’élargir un peu plus, sans trop bouleverser la formule habituelle. En tout cas, pour cette année 2025. Et vous, avez-vous eu la chance de passer à la Paris Games Week 2025 ? N’hésitez pas à partager vos impressions sur le salon et vos coups de cœur de cette édition !