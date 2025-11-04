Test Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau – Zelda prend les armes

0
7.5

Durée de vie

Histoire principale

15 heures

Histoire et quêtes annexes

40 heures

Collectionneur

50 heures

Jaquette de Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau
Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau
switch 2

Date de sortie : 06/11/2025

  • Chaque personnage est véritablement différent
  • La grande variété du gameplay
  • L'intégration réussie de l'univers (objets soneaux, amalgame, etc.)
  • La VF
  • La mise en scène des cinématiques...
  • Un scénario trop prévisible
  • Peu de prise de risque sur la structure narrative
  • Le faible nombre d'ennemis affichés simultanément
  • Quelques textures assez vilaines
  • ... Mais floues
7.5

Au premier abord, on pourrait croire qu’Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau ne fait que reprendre la recette de son grand frère, à cause principalement d’une structure narrative très proche. Si on aurait peut-être aimé quelques prises de risque sur cette partie, on oublie vite ce problème une fois au cœur de la bataille. Le titre brille d’une vraie richesse dans son gameplay avec une multitude de possibilités (combos, attaques duos, coups fatals, objets soneaus, amalgame, etc) pour vaincre ses ennemis. Les combats sont grisants et chaque personnage est véritablement différent manette en main. On regrette cependant que toute cette puissance ne soit finalement bridée par la faible quantité d’adversaires affichés simultanément à l’écran.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

