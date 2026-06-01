Une nouvelle console ROG XBOX Ally va voir le jour, avec un écran OLED et des lunettes de réalité augmentée

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Pas spécialement pressé de sortir sa propre console portable, XBOX continue de prêter sa marque à ROG pour produire des consoles ROG XBOX Ally. Une nouvelle version de cette console va bientôt être mise en vente, et on peut déjà vous dire qu’elle risque de coûter un sacré pognon.

ROG XBOX Ally X20

La question du prix soigneusement évitée

Faites donc place à la ROG XBOX Ally X20, qui revêt un coloris noir et or (et un peu transparent) pour fêter les 20 ans de la marque ROG comme il se doit. Outre son nouveau look, cette version X20 ne change pas tant de choses que cela à l’intérieur de la machine, puisqu’elle reprend les caractéristiques de la ROG Xbox Ally X, à savoir un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme et 24 Go de RAM, pour un SSD de 1 To. On retrouve tout de même des joysticks TMR de dernière génération pour éviter les problèmes les plus récurrents ici (les drifts, notamment), et la croix directionnelle peut passer d’une configuration de 4 à 8 touches en quelques instants.

La particularité de cette version X20 vient en réalité de son écran. Elle embarque ici une dalle OLED 120 Hz de 7,4 pouces, avec un pic à 1 400 nits et disposant d’une compatibilité FreeSync Premium Pro. De quoi changer de la dalle LCD de la Ally X de base, même s’il faudra encore attendre des tests pour savoir ce que cet écran vaut réellement.

Rog xbox ally 2 1

ROG XBOX Ally X20

Le tout est aussi emballé dans un bundle qui contient des lunettes AR ROG XREAL R1 Edition 20. Une fois sur votre nez, celles-ci vous aideront à afficher devant vos yeux un écran de 171 pouces à 240 Hz, pour vivre l’expérience en grand. Ce qui rend l’écran OLED techniquement obsolète, mais on laisse les génies du marketing s’occuper de ça.

Alors, forcément, avec tout ça, une goutte de sueur commence à couler sur notre front en pensant au prix. Le fait que ROG ne l’indique pas ne va pas calmer cette inquiétude. Avec toutes les hausses de prix récemment annoncées sur le marché, on n’ose à peine imaginer le coût d’une telle machine.

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