The Witcher 4 n’aura probablement pas d’extensions selon CD Projekt Red, qui préfère opter pour une autre stratégie

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Plus d’une décennie après la sortie du jeu de base, The Witcher 3 va accueillir sa troisième extension payante. Une anomalie pour l’industrie, et n’attendez pas de The Witcher 4 qu’il répète le même schéma. C’est du moins ce que déclare le PDG de CD Projekt Red en répondant à une question suite à la publication du dernier bilan du groupe (relayée par GamesRadar+).

The Witcher 4

Priorité à The Witcher 5 et 6

L’aventure de Ciri n’aura pas droit à autant d’extensions que celle de Geralt, mais c’est pour le meilleur. Michał Nowakowski précise qu’il sera « difficile » de produire une extension pour The Witcher 4 dans la mesure où CD Projekt Red a un planning bien précis en tête. Le studio polonais souhaite sortir toute la trilogie à venir en six ans seulement, ce qui laisse donc peu de place pour des DLC étant donné qu’après la sortie de The Witcher 4, l’équipe travaillera logiquement déjà sur The Witcher 5 pour le sortir relativement rapidement :

« Concrètement, il s’agit de sortir trois jeux Witcher en six ans. Pour être tout à fait honnête, il nous serait difficile d’ajouter une extension à la trilogie à venir. Voilà où nous en sommes actuellement avec ce projet. »

S’il ne faut jamais dire jamais, actuellement, les plans de CD Projekt Red ne semblent pas inclure une extension pour le prochain jeu. Quelque part, c’est tant mieux, puisque le public n’aura certainement pas la patience d’attendre à nouveau trop longtemps entre deux épisodes de la saga.

The Witcher 4 n’a pas encore de date de sortie connue à ce jour. Le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de The Witcher IV
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