Le second film Minecraft trouve son titre définitif et vise toujours une sortie en 2027

Minecraft au carré

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de Warner Bros, Jack Black a pris la parole pour nous tenir au courant des avancées du second long-métrage. Celui qui incarne Steve était aussi accompagné de Jason Momoa (Garret), Danielle Brooks (Dawn) et Matt Berry (Nitwit), qui seront également de retour dans cette suite, ainsi que de Kirsten Dust, qui jouera ici Alex comme ce que tout le monde avait pu prédire lorsque l’actrice a été confirmée au casting de Minecraft 2.

Enfin, non, ce n’est pas comme cela qu’il fait appeler ce nouveau film. Cette vidéo avait surtout pour but de confirmer le titre de cette suite, qui se nommera donc : A Minecraft Movie: Squared. Pour plus de simplicité, on imagine qu’il faudra se référer à lui en abrégeant par Minecraft: Squared.

Si on ignore encore son synopsis, le film est toujours prévu pour juillet 2027. D’ici là, Mojang invite la communauté du jeu à participer au Minecraft Movie Build Challenge, qui consiste à créer des œuvres ou des lieux dans un espace très délimité. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu.