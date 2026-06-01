Le second film Minecraft trouve son titre définitif et vise toujours une sortie en 2027

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0
Quand on te rappelle qu'il y aura bien un deuxième film Minecraft

Minecraft au carré

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de Warner Bros, Jack Black a pris la parole pour nous tenir au courant des avancées du second long-métrage. Celui qui incarne Steve était aussi accompagné de Jason Momoa (Garret), Danielle Brooks (Dawn) et Matt Berry (Nitwit), qui seront également de retour dans cette suite, ainsi que de Kirsten Dust, qui jouera ici Alex comme ce que tout le monde avait pu prédire lorsque l’actrice a été confirmée au casting de Minecraft 2.

Enfin, non, ce n’est pas comme cela qu’il fait appeler ce nouveau film. Cette vidéo avait surtout pour but de confirmer le titre de cette suite, qui se nommera donc : A Minecraft Movie: Squared. Pour plus de simplicité, on imagine qu’il faudra se référer à lui en abrégeant par Minecraft: Squared.

Si on ignore encore son synopsis, le film est toujours prévu pour juillet 2027. D’ici là, Mojang invite la communauté du jeu à participer au Minecraft Movie Build Challenge, qui consiste à créer des œuvres ou des lieux dans un espace très délimité. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Le MMO Ragnarok Online aura bientôt droit à un spin-off RPG sur PC et consoles

pc ps5 xbox series switch 2
Le MMO Ragnarok Online aura bientôt droit à un spin-off RPG sur PC et consoles

Kohei Ikeda, réalisateur de Tekken 8, annonce son départ de chez Bandai Namco

pc ps5 xbox series
Kohei Ikeda, réalisateur de Tekken 8, annonce son départ de chez Bandai Namco

Les logos des concurrents seront affichés lors du XBOX Games Showcase, mais Asha Sharma indique que cela va changer

xbox series
Les logos des concurrents seront affichés lors du XBOX Games Showcase, mais Asha Sharma indique que cela va changer

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er juin (Gothic Remake, Fatekeeper, Final Fantasy VII Rebirth…)

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er juin (Gothic Remake, Fatekeeper, Final Fantasy VII Rebirth…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Débrief : Dragon Quest 12, Modern Warfare 4, The Witcher 3 DLC et Planet Zoo 2
Débrief : Dragon Quest 12, Modern Warfare 4, The Witcher 3 DLC et Planet Zoo 2
« Un vrai défi d’ergonomie et de game design » : Voltige Games mélange roguelite et factory-builder avec Factomancer, notre interview
pc
« Un vrai défi d’ergonomie et de game design » : Voltige Games mélange roguelite et factory-builder avec Factomancer, notre interview
« Reprendre les codes du JRPG pour les subvertir » : Soanja Connac, directrice créative sur Mirage : Miracle Quest, nous parle de ce titre inspiré des Magical Girls
pc
« Reprendre les codes du JRPG pour les subvertir » : Soanja Connac, directrice créative sur Mirage : Miracle Quest, nous parle de ce titre inspiré des Magical Girls
EA Sports FC 26 propose l’équipe Prime Heroes
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 propose l’équipe Prime Heroes
Matt Booty confirme que XBOX ne parlera pas de la console Helix lors de son prochain showcase
xbox series
Matt Booty confirme que XBOX ne parlera pas de la console Helix lors de son prochain showcase
Fable est une nouvelle fois repoussé et ne sortira pas cette année, rendez-vous en février 2027
pc ps5 xbox series
Fable est une nouvelle fois repoussé et ne sortira pas cette année, rendez-vous en février 2027
Crimson Desert nous laisse enfin mieux personnaliser les touches à la manette dans sa dernière mise à jour
pc ps5 xbox series
Crimson Desert nous laisse enfin mieux personnaliser les touches à la manette dans sa dernière mise à jour
« C’est un dialogue permanent entre le livre et le jeu » : Charles Martini, directeur créatif de Calame, nous en dit plus sur le RPG tactique
pc ps5 switch switch 2
« C’est un dialogue permanent entre le livre et le jeu » : Charles Martini, directeur créatif de Calame, nous en dit plus sur le RPG tactique
Voici 6 RPG à retenir de la dernière présentation Indie Quest (Gravastar, Full Circle…)
Voici 6 RPG à retenir de la dernière présentation Indie Quest (Gravastar, Full Circle…)
Asha Sharma indique que des « choix difficiles » sont à venir chez XBOX
xbox series
Asha Sharma indique que des « choix difficiles » sont à venir chez XBOX
Edge of Memories aura bientôt droit à une démo, alors que l’avenir de son studio reste flou
pc ps5 xbox series
Edge of Memories aura bientôt droit à une démo, alors que l’avenir de son studio reste flou
The Insider Gaming Showcase : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir de cette conférence au rythme effréné
The Insider Gaming Showcase : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir de cette conférence au rythme effréné
Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible en précommande, où le trouver au meilleur prix ?
pc ps5 xbox series switch 2
Call of Duty: Modern Warfare 4
007: First Light démarre très fort avec déjà 1,5 million de copies vendues en seulement 24h
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light
Call of Duty Warzone va disparaitre sur PS4 et Xbox One, les serveurs fermeront à la fin de l’année
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Call of Duty Warzone va disparaitre sur PS4 et Xbox One, les serveurs fermeront à la fin de l’année
The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom
007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview
pc
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview
Une édition physique de Hollow Knight Silksong sera bientôt proposée à la vente
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Hollow Knight : Silksong
Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, plateformes, mode DMZ…)
pc ps5 xbox series switch 2
Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, plateformes, mode DMZ…)
Planet Zoo 2 nous laissera nous fera voyager à travers le monde, sortie prévue en octobre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series
Planet Zoo 2 nous laissera nous fera voyager à travers le monde, sortie prévue en octobre sur PC et consoles
Le réalisateur de Pragmata adorerait travailler sur une suite, mais précise que ce n’est pas de son ressort
pc ps5 xbox series switch 2
Le réalisateur de Pragmata adorerait travailler sur une suite, mais précise que ce n’est pas de son ressort
Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu
Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online
switch switch 2
Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online