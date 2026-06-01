Call of Duty : Black Ops 1 et Black Ops 2 pourraient bientôt faire leur retour avec des remasters

Un remaster ou une simple réédition ?

L’organisme de classification sud-coréen a récemment enregistré de nouvelles évaluations pour Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops II. Les deux dossiers auraient été déposés le 21 mai 2026 avant d’être examinés le 29 mai et leurs informations sont désormais accessibles publiquement.

Cependant, les fiches ne nous donnent pas de détails sur la nature de ce retour. Plusieurs scénarios sont envisagés par la communauté. Le premier est celui d’un remaster complet des deux jeux. Une hypothèse assez probable compte tenu du statut culte de ces épisodes auprès des fans. Le second est une réédition modernisée avec une compilation regroupant les campagnes et les modes multijoueurs, voire un bonus lié à Modern Warfare 4.

Pour rappel, Activision n’a jamais adopté un modèle figé pour ses remasters. Call of Duty: Modern Warfare Remastered proposait campagne et multijoueur, tandis que Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered se limitait uniquement à l’expérience solo. À l’heure actuelle, aucun communiqué officiel n’a été fait par Activision ou Microsoft, mais ce genre procédure est généralement le signe d’une annonce imminente.

En outre, des joueurs ont également remarqué que Black Ops et Black Ops 2 étaient absents d’une récente promotion Steam consacrée aux anciens Call of Duty. Cela est souvent le signe qu’une nouvelle version pourrait être en préparation. Tous les regards se tournent désormais vers le prochain Xbox Games Showcase prévu le 7 juin prochain. Si Modern Warfare 4 devrait logiquement occuper une place importante durant la présentation, nous devrions également avoir quelque chose concernant les deux Black Ops.