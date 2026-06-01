Minecraft pourrait bientôt arriver sur Nintendo Switch 2

Minecraft Switch 2 dans un prochain Nintendo Direct ?

Sur l’organisme de classification nord-américain ESRB, une nouvelle fiche pour Minecraft a récemment fait son apparition dans la base de données. La particularité de cette classification est qu’elle mentionne spécifiquement la Nintendo Switch 2 comme plateforme concernée. Le hit de Mojang pourrait donc bénéficier d’une version Switch 2 officielle prochainement.

Une annonce qui semble logique étant donné que Minecraft est l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde et est déjà disponible sur la quasi-totalité des plateformes du marché. Avec la puissance supplémentaire de la Switch 2, cette nouvelle version pourrait offrir une meilleure fluidité, des temps de chargement réduits et une distance d’affichage améliorée par rapport à l’édition Switch actuelle. Sans oublier le mode souris qui semble parfaitement compatible avec un jeu en vue FPS comme Minecraft.

Même si rien n’est officiel pour le moment, l’apparition de Minecraft dans la base de données de l’ESRB suggère que l’officialisation pourrait intervenir très prochainement. Sans doute durant un Nintendo Direct à venir en début de ce mois de juin, mais connaissant Nintendo, il est tout aussi possible que l’annonce se fasse simplement via les réseaux sociaux ou l’application Nintendo Today!. Compte tenu de l’importance du titre, cette option paraît toutefois moins probable.

Il ne reste plus qu’à patienter, en espérant que Nintendo n’annonce rien en plein milieu du marathon de conférences de cette semaine (on dit surtout ça pour nous).