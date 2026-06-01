Minecraft pourrait bientôt arriver sur Nintendo Switch 2

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

Alors que les grosse conférences du mois de juin approchent à grand pas, nous sommes en attentes des futur plans de Nintendo concernant la Switch 2. Avec Sonic Frontiers récemment, il semblerait que les signes pointent vraisemblablement vers un Nintendo Direct imminant. En effet, un nouvel indice laisse penser que Minecraft pourrait bientôt rejoindre la console de Nintendo dans une version native.

Minecraft Switch Date
Minecraft, Nintendo Switch Key Art

Minecraft Switch 2 dans un prochain Nintendo Direct ?

Sur l’organisme de classification nord-américain ESRB, une nouvelle fiche pour Minecraft a récemment fait son apparition dans la base de données. La particularité de cette classification est qu’elle mentionne spécifiquement la Nintendo Switch 2 comme plateforme concernée. Le hit de Mojang pourrait donc bénéficier d’une version Switch 2 officielle prochainement.

Une annonce qui semble logique étant donné que Minecraft est l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde et est déjà disponible sur la quasi-totalité des plateformes du marché. Avec la puissance supplémentaire de la Switch 2, cette nouvelle version pourrait offrir une meilleure fluidité, des temps de chargement réduits et une distance d’affichage améliorée par rapport à l’édition Switch actuelle. Sans oublier le mode souris qui semble parfaitement compatible avec un jeu en vue FPS comme Minecraft.

Même si rien n’est officiel pour le moment, l’apparition de Minecraft dans la base de données de l’ESRB suggère que l’officialisation pourrait intervenir très prochainement. Sans doute durant un Nintendo Direct à venir en début de ce mois de juin, mais connaissant Nintendo, il est tout aussi possible que l’annonce se fasse simplement via les réseaux sociaux ou l’application Nintendo Today!. Compte tenu de l’importance du titre, cette option paraît toutefois moins probable.

Il ne reste plus qu’à patienter, en espérant que Nintendo n’annonce rien en plein milieu du marathon de conférences de cette semaine (on dit surtout ça pour nous).

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Minecraft
Minecraft
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360

Date de sortie : 18/11/2011

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Le second film Minecraft trouve son titre définitif et vise toujours une sortie en 2027

pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360
Le second film Minecraft trouve son titre définitif et vise toujours une sortie en 2027

Minecraft accueille aujourd’hui un nouveau DLC lié à… Dragon Ball Z ?

pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360
Minecraft accueille aujourd’hui un nouveau DLC lié à… Dragon Ball Z ?

Un deuxième film Minecraft verra le jour en 2027, une date déjà annoncée pour cette suite

pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360
Un deuxième film Minecraft verra le jour en 2027, une date déjà annoncée pour cette suite

Un deuxième film Minecraft pourrait bientôt être annoncé

pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360
Un deuxième film Minecraft pourrait bientôt être annoncé
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

The Witcher 4 n’aura probablement pas d’extensions selon CD Projekt Red, qui préfère opter pour une autre stratégie
The Witcher 4 n’aura probablement pas d’extensions selon CD Projekt Red, qui préfère opter pour une autre stratégie
« On est clairement sur une vibe à la Yakuza ou les films de Jackie Chan » : Flying Oak Games nous offre un jeu d’action/beat’em all avec Knuckle Paradise, notre interview
pc
« On est clairement sur une vibe à la Yakuza ou les films de Jackie Chan » : Flying Oak Games nous offre un jeu d’action/beat’em all avec Knuckle Paradise, notre interview
Le MMO Ragnarok Online aura bientôt droit à un spin-off RPG sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch 2
Le MMO Ragnarok Online aura bientôt droit à un spin-off RPG sur PC et consoles
Kohei Ikeda, réalisateur de Tekken 8, annonce son départ de chez Bandai Namco
pc ps5 xbox series
Kohei Ikeda, réalisateur de Tekken 8, annonce son départ de chez Bandai Namco
Les logos des concurrents seront affichés lors du XBOX Games Showcase, mais Asha Sharma indique que cela va changer
xbox series
Les logos des concurrents seront affichés lors du XBOX Games Showcase, mais Asha Sharma indique que cela va changer
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er juin (Gothic Remake, Fatekeeper, Final Fantasy VII Rebirth…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er juin (Gothic Remake, Fatekeeper, Final Fantasy VII Rebirth…)
Débrief : Dragon Quest 12, Modern Warfare 4, The Witcher 3 DLC et Planet Zoo 2
Débrief : Dragon Quest 12, Modern Warfare 4, The Witcher 3 DLC et Planet Zoo 2
« Un vrai défi d’ergonomie et de game design » : Voltige Games mélange roguelite et factory-builder avec Factomancer, notre interview
pc
« Un vrai défi d’ergonomie et de game design » : Voltige Games mélange roguelite et factory-builder avec Factomancer, notre interview
« Reprendre les codes du JRPG pour les subvertir » : Soanja Connac, directrice créative sur Mirage : Miracle Quest, nous parle de ce titre inspiré des Magical Girls
pc
« Reprendre les codes du JRPG pour les subvertir » : Soanja Connac, directrice créative sur Mirage : Miracle Quest, nous parle de ce titre inspiré des Magical Girls
EA Sports FC 26 propose l’équipe Prime Heroes
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 propose l’équipe Prime Heroes
Matt Booty confirme que XBOX ne parlera pas de la console Helix lors de son prochain showcase
xbox series
Matt Booty confirme que XBOX ne parlera pas de la console Helix lors de son prochain showcase
Fable est une nouvelle fois repoussé et ne sortira pas cette année, rendez-vous en février 2027
pc ps5 xbox series
Fable est une nouvelle fois repoussé et ne sortira pas cette année, rendez-vous en février 2027
Crimson Desert nous laisse enfin mieux personnaliser les touches à la manette dans sa dernière mise à jour
pc ps5 xbox series
Crimson Desert nous laisse enfin mieux personnaliser les touches à la manette dans sa dernière mise à jour
« C’est un dialogue permanent entre le livre et le jeu » : Charles Martini, directeur créatif de Calame, nous en dit plus sur le RPG tactique
pc ps5 switch switch 2
« C’est un dialogue permanent entre le livre et le jeu » : Charles Martini, directeur créatif de Calame, nous en dit plus sur le RPG tactique
Voici 6 RPG à retenir de la dernière présentation Indie Quest (Gravastar, Full Circle…)
Voici 6 RPG à retenir de la dernière présentation Indie Quest (Gravastar, Full Circle…)
Asha Sharma indique que des « choix difficiles » sont à venir chez XBOX
xbox series
Asha Sharma indique que des « choix difficiles » sont à venir chez XBOX
Edge of Memories aura bientôt droit à une démo, alors que l’avenir de son studio reste flou
pc ps5 xbox series
Edge of Memories aura bientôt droit à une démo, alors que l’avenir de son studio reste flou
The Insider Gaming Showcase : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir de cette conférence au rythme effréné
The Insider Gaming Showcase : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir de cette conférence au rythme effréné
Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible en précommande, où le trouver au meilleur prix ?
pc ps5 xbox series switch 2
Call of Duty: Modern Warfare 4
007: First Light démarre très fort avec déjà 1,5 million de copies vendues en seulement 24h
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light
Call of Duty Warzone va disparaitre sur PS4 et Xbox One, les serveurs fermeront à la fin de l’année
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Call of Duty Warzone va disparaitre sur PS4 et Xbox One, les serveurs fermeront à la fin de l’année
The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom
007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview
pc
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview