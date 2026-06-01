Pokémon TCG : l’extension 30ᵉ Anniversaire dévoile ses premières cartes et mise à fond sur la nostalgie

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Comme promis lors du Pokémon Presents de février, The Pokémon Company a officiellement levé le voile sur l’extension anniversaire du jeu de cartes Pokémon. Prévue pour célébrer les 30 ans de la franchise, cette collection met clairement l’accent sur la nostalgie tout en introduisant plusieurs nouveautés. Notamment des cartes exclusives ainsi que le retour de certaines illustrations parmi les plus emblématiques de l’histoire du TCG.

Pokémon TCG 30eme anniversaire extension

Mew et Mewtwo à l’honneur

Comme nous le dévoile le trailer d’annonce, nous aurons droit au retours de cartes populaires dont de nombreux Pikachu. Parmi les nouveautés, on retrouve des cartes « futuriste rare » mettant en vedette Mew et Mewtwo. Ces cartes avaient déjà été brièvement teasées plus tôt dans l’année, mais leur design complet est désormais visible. Elles font ainsi parties des pièces maîtresses de cette extension anniversaire.

Le site officiel précise que chaque booster proposera uniquement des cartes brillantes, y compris les cartes Énergie de base. La mascotte de la licence sera également au centre de l’événement. Chaque booster contiendra l’une des trente cartes différentes représentant Pikachu, soit un par année écoulée (on souhaite bon courage aux collectionneurs pour tous les rassembler).

L’autre annonce importante concerne le retour de plusieurs cartes historiques du Pokémon TCG. Parmi elles, les joueurs retrouveront notamment une réinterprétation du célèbre Dracaufeu du Set de Base ainsi que la populaire carte Pikachu & Zekrom GX issue de l’extension « Soleil et Lune – Duo de Choc ».

L’extension 30ᵉ Anniversaire sera disponible à partir du 16 septembre 2026. Il s’agira d’une première dans l’histoire du jeu de cartes Pokémon puisque la collection bénéficiera d’une sortie mondiale simultanée.

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