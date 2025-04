Paris Games Week 2025 : le salon du jeu vidéo français se donne un nouveau souffle avec une organisation repensée

Un salon qui intègrera plus de pop culture

Le SELL, propriétaire du salon depuis sa création en 2010, a confié les rênes à un trio stratégique : Fimalac Entertainment, GL events Exhibitions et Webedia, afin de transformer l’événement en un véritable rendez-vous culturel et populaire à la croisée du jeu vidéo, du spectacle vivant et de la création numérique.

La PGW veut ainsi atteindre un public bien plus large, en laissant, par exemple, plus de place à l’esport, à la pop culture et à des spectacles originaux autour de l’univers du jeu vidéo. En parallèle, GL events prendra en charge la logistique et le développement opérationnel de l’événement, avec notamment la création d’un espace Business VIP entièrement repensé, conçu pour faciliter les échanges entre professionnels du secteur.

Le SELL se veut toutefois rassurant et ambitieux concernant les espaces plus traditionnels du salon avec :

Plus d’espaces de tests et de jeu

Plus d’expériences immersives sur site

Plus de compétitions

Le retour des zones rétrogaming, cosplay, jeux indépendants et made in France dans des formats modernisés

Des surprises et temps forts exclusifs seront révélés dans les semaines à venir. Mais une chose est certaine, l’ambition est clairement de hisser la Paris Games Week à un nouveau niveau, en se rapprochant un peu plus d’une popularité comparable à celle de la Gamescom en Allemagne, aujourd’hui référence européenne. Comme pour l’édition 2024, notre équipe sera présente sur place pour observer ces évolutions de près, avec un focus particulier sur le stand Made in France, que nous attendons avec impatience.